5 ans. 5 ans et 4 saisons que @fabflorent m’a donné son go pour écrire des blagues de con sur les épisodes de #GameOfThrones et en faire des récaps rigolos. 5 ans de « Obé ? Non c’est Pano » et autres « Hello darkness my old friend ». 5 ans que vous êtes des milliers à faire de mes vannes un rendez-vous et à me laisser vous faire rire. Ça va me manquer. Encore plus qu’Oberyn Martell. Merci tout le monde de m’avoir autorisée à apprendre que : chui marrante. Merci @madmoizelledotcom le sang. Merci George R.R. Martin et HBO parce que quand même. On se revoit un de ces quatre avec des idioties – sur des captures d’écran ou autres chose. Car les blagues aussi ont le droit de dire : not today.