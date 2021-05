si j'ai beaucoup d'argent, j'ouvre un sanctuaire pour animaux, genre une putain de réserve naturelle de ouf. Et puis je créé ma propre SPA, avec du personnel qualifié, et on accueillerait tous les chiens abandonnés et/ou maltraités.

Ensuite, je m'achèterai une maison DANS PARIS (#dreamofmylife)

Ensuite, j'offrirai un superbe voyage à mes parents aux seychelles, eux qui ont toujours rêvé d'y aller.

Ensuite j'ouvrirais un centre de yoga quelque part dans le monde, avec un super resto vegan. Je sais pas encore si je donne des cours ou si je cuisine... à voir.

Et puis je place le reste en actions qui rapportent afin de payer tous mes employés de refuges pour animaux.