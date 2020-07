Qu’est-ce-qu’on mange en juillet ? Voici les fruits et légumes de saison !

Cuisiner des fruits et légumes de saison, c’est encore plus facile quand les vacances s’installent et que le rythme ralentit enfin…

Le mois de juillet commence bien. Il fait beau et chaud, les gens partent au soleil. C’est le moment où la plupart d’entre nous a enfin le temps de se poser.

Alors quel plaisir de flâner sur les marchés, pas vrai ? Pour savoir comment composer ton panier en accord avec les récoltes de saison, suis le guide !

Les fruits et légumes de saison en juillet

Le mois de juillet c’est LE moment de l’année où tu peux te régaler de fruits tous plus délicieux les uns que les autres. Regarde-moi cette illustration de Billie Blake !

Groseilles, abricots, melons, myrtilles, cerises et même les premières mûres, c’est la fiesta del sol !

C’est aussi le moment d’assaisonner tes plats d’herbes aromatiques comme la menthe et le basilic.

Côté légumes, y a de quoi te faire d’énormes salades croquantes et fraîches. Concombre, salade, carottes, artichauts…

Les grosses poêlées de légumes sont pas non plus à négliger avec les courgettes, les aubergines, les poivrons, et encore des tomates. Non, la tomate n’est pas un légume, je sais. Mais je la cuisine salée et ça rajoute de la couleur dans les poêlées !

Des idées de recettes à base de fruits et légumes de juillet

Sur madmoiZelle, on a des tas de recettes qui attendent de ravir tes papilles !

Ça sent déjà les longues soirées dehors avec tous les copains et les copines, non ?

