Si tu kiffes le vintage et les pièces uniques, Louise te propose de suivre quelques friperies sacrément stylées sur Instagram !

Depuis quelques temps, je suis de plus en plus de friperies sur Instagram.

Je me suis donc dit qu’il était temps de partager les bons plans fringues qui ravissent mes yeux à longueur de scroll.

Pourquoi suivre des friperies sur Instagram ?

J’ai une petite pensée à toutes celles et ceux qui ont la flemme de plonger dans des bacs pleins de fringues entrelacées les unes avec les autres.

Le gros avantage des friperies en ligne, c’est que le tri est déjà fait. Des passionnés le font à ta place !

Tu n’as plus qu’à checker la crème de la crème. Si tu aimes le style, les sélections d’un compte en particulier, il y a des chances pour que les prochains arrivages soient à ton goût.

Seul hic, comme il s’agit des pièces uniques, il faut être au taquet sur les nouveautés si tu veux les choper.

Friperso, pour un look vintage 80’s et 90’s

Friperso est une friperie en ligne qui chine des pièces de marques sportswear (Adidas, Ralph Lauren, Nike, Sergio Tacchini).

Si tu cherches à refaire ton look 90’s à bas prix, c’est ici que ça se passe.

Ils font de belles trouvailles, comme ces imposantes et fabuleuses NoName :

Ou encore ce moelleux ensemble Adidas — j’ai envie de me rouler dedans :

Les arrivages se font sur le site chaque samedi, à 14h. Ils livrent en France et en Europe.

Les tarifs sont plutôt entre 10 et 30€ pour les fringues, les sneakers peuvent monter à une cinquantaine d’euros.

Quant aux pièces les plus chères, manteaux ou vestes de bonne qualité avoisinent la centaine d’euros.

Les Enfants du Siècle, friperie vintage par thèmes

J’aime beaucoup le concept de la friperie Les Enfants du Siècle.

Chaque semaine, une nouvelle inspiration avec des pièces rétro : du bleu de travail au bob en passant par le look 60’s, tu trouveras sûrement des looks qui te plaisent.

Il y a des arrivages réguliers, mais qui ne se ressemblent jamais.

Ce que j’aime avec leur compte Instagram, c’est que chaque pièce est portée, mise en situation et joliment photographiée.

Sur Les Enfants du Siècle, tu trouveras surtout des vêtements — entre 20 et 50€ environ — mais peu d’accessoires ou de chaussures.

CrushON, la marketplace de la fripe

Peut-être as-tu déjà entendu parler de CrushON si comme moi, tu suis A.I.M ou Charlie sur Instagram.

CrushON, c’est l’équivalent d’une marketplace : ils revendent les vêtements et accessoires de plusieurs friperies et créateurs éco-responsables (pièces recyclées, retravaillées, customisées).

Hudelaine, par exemple, recycle des vestes et les customise avec des canevas.

CrushON vend des pièces en exclusivité sur son site et invite régulièrement des personnalités à faire leur propre sélection de fringues (A.I.M et Emthing en ont fait partie) dans une friperie de leur choix.

Doublement cool de suivre CrushON sur Instagram, du coup, car tu pourras aussi suivre et découvrir les marques et friperies avec qui ils travaillent régulièrement.

En terme de prix, c’est une fourchette très large, puisque tu peux trouver des vêtements basiques, comme tu peux dénicher des pièces plus « luxe » (Burberry, Yves Saint Laurent, etc.).

Coton Anglais, le style made in madmoiZelle

Coton Anglais, c’est la friperie en ligne tenue par Margaux, notre traffic manager, qui s’occupe des looks du jour et des bons plans.

Pour la voir chaque jour venir au bureau avec les meilleurs looks, je lui fais totalement confiance sur ses choix de fringues sur Coton Anglais.

Les arrivages sont moins réguliers que sur les friperies précédentes, mais ça n’enlève rien à la qualité des trouvailles proposées.

Pour les prix, compte entre 8 euros pour les tops et les chemises, jusqu’à 30 euros pour les vestes.

Jeune Connexion, une friperie sportswear

Last but not least, Jeune Connexion est probablement ma friperie préférée de cet article.

Comme Friperso, Jeune Connexion est spécialisée dans le sportswear et dégote des pièces assez originales — comme ce short « éponge » Asics que je trouve merveilleux.

L’avantage, c’est que le compte fait régulièrement des stories pour rappeler quels items sont encore disponibles.

Et comme je passe plus de temps à checker mes stories que mon feed dernièrement, ça me rappelle toujours d’aller visiter leur compte.

Cela dit, c’est une des seules friperies que je t’ai présenté qui n’a pas de site. Pour réserver les fringues, il faut passer en MP directement.

Quant aux prix, c’est souvent aux alentours d’une vingtaine d’euros — exception faite des chaussures qui sont un peu plus chères.

Quelles sont tes recommandations de friperies en ligne ?

Voilà, j’ai fait le tour de mes friperies préférées sur Instagram !

Cette liste n’est bien évidemment pas du tout exhaustive.

Étant friande de bons plans, je te laisse me dire en commentaires si tu as d’autres comptes de friperies en ligne à me recommander !

