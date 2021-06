Bon, je suis pas vraiment à l'heure pour répondre là-dessus mais le sujet m'amuse bien. Déjà, c'est rassurant de savoir qu'on peut porter le même jean 1 mois sans être crade, ça change des 3-5 jours habituellement conseillés. Perso, je suis plutôt adepte des préceptes de Tullia Jack (une étudiante australienne en sociologie) qui prétend que ne pas laver ses jeans pendant 3 mois est bon pour l'environnement et que ça ne pose aucun problème de santé ! Ce qu'elle a prouvé par l'expérience.Pour reprendre les différents commentaires, je suis d'accord sur le fait que le jean est confortable pour se poser (peut-être pas comme un jogging quand même !), qu'il devient plus confortable sans lavage et que le jean pur coton est plus sain que ceux avec élasthanne. Et niveau odeur à l'entrejambe, oui ça sent, mais pas tant que ça je trouve.Du coup, en général je porte le même jean entre 1 mois 1/2 et 3 mois, sans lui faire de cadeaux mais sans non plus m'essuyer les mains dessus (enfin pas souvent, lol), parfois un peu plus si ça se termine par des vacances (où le jean cradingue est autorisé sinon conseillé). Et bon, quand même, je me décide à le mettre au sale quand il pue manifestement ou que vraiment, la couleur bleue n'est visiblement plus très bleue. Et comme je préfère les jeans bleu foncé, ça tient plus longtemps !Bon, pour ceux qui se poseraient la question, je me lave beaucoup plus souvent que mes jeans et mes amies ne viennent pas me voir avec une pince à linge sur le nez ! C'est juste que je ne vois pas l'intérêt de laver son jean chaque semaine (et en plus, comme je n'ai pas de machine, ça veut dire laverie ou lavabo etc.) et c'est mauvais pour la planète !