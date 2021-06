Avec son good doggo sur l’affiche du festival, Frames me prend par les sentiments cette année…

Depuis 2016, le Frames Festival invite à Avignon une trentaine de vidéastes qui rendent les sciences et la culture accessibles sur YouTube.

L’essence de cet événement : sortir du rapport classique des fans / youtubeurs en proposant aux créateurs et créatrices invitées d’animer des débats et animations pour leur communauté.

Tout ça, dans des lieux magnifiques d’Avignon comme le Palais des Papes ou des théâtres historiques !

Les invités et invitées du Frames Festival 2019

Le principe du Frames Festival, c’est que chaque année, une partie des vidéastes change.

Tu retrouveras donc des fondateurs du festival (Axolot ou le Fossoyeur de Films), mais aussi de nouvelles têtes dont nous parlons régulièrement sur madmoiZelle comme Léa Bordier (aka Diébor le sang de la veine), Développeuse du dimanche ou Aude GG.

Je suis toujours attentive à la représentation des meufs dans ces espaces qui offrent une belle visibilité aux créateurs et créatrices et cette année, la prog n’est pas loin de la parité alors qu’en 2018, seulement 1/3 des personnes invitées étaient des femmes.

Une bonne nouvelle donc : on voit de plus en plus de meufs dans la vulgarisation culturelle sur YouTube… même s’il y a encore des efforts de diversité à faire !

Prends ta place pour le Frames Festival 2019

La liste des invités et le principe te saucent ? Eh bien, tu es à un clic de passer un bon week-end ! Tu peux d’ores et déjà acheter ta place au Frames Festival en ligne.

Le billet journée est à 25€ et le pass week-end te coûtera 40€.

Prends ton pass pour le Frames Festival 2019 21 & 22 septembre à Avignon

Mon programme idéal du Frames Festival 2019

Tu le sais si tu me lis régulièrement, la création originale sur YouTube, c’est ma passion !

Le Frames Festival est donc un énorme kink pour moi : je scrute avec minutie le programme et parfois le choix est difficile.

Voici les temps que j’ai repérés et qui te plairont aussi peut-être…

La conférence de Passé Sauvage sur le mythe de l’Atlantide

La conférence de Développeuse du dimanche : Les jeux vidéo, ça rend gentil

La table-ronde #EllesFontYouTube avec Swann Périssé, Marinette et Vanessa Brias (entre autres)

L’aparté de Léa Bordier : Mettre en avant les femmes de la vie de tous les jours sur YouTube

Le stand-up de Bertrand de Yes vous aime

La projection du film de Dany Caligula : Le Seum du Sens

La conférence de Game Spectrum sur les jeux vidéo et la masculinité

La conférence de Marjorie le Noan : Profession Youtubeuse/Influenceuse

La projection des Parasites : L’effondrement

J’ai aussi hâte de découvrir les vidéastes qui remporteront les prix du concours vidéo de Frames et je croise les doigts pour que cette année, des meufs se fassent une place dans le palmarès.

Et toi, tu vas au Frames Festival cette année ? Quels temps attends-tu particulièrement ?

