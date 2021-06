Mise à jour du 30 septembre 2019 —

Ronald D. Moore n’a pas que produit et créé Outlander, mais aussi la cultissime Battlestar Galactica, série intergalactique absolument dingue, qui s’étend sur 4 saisons et est entrecoupée de films.

Bref, un gros morceau qui a toujours une place de choix dans le cœur des amateurs de SF.

Et peut-être que la nouvelle série de Ronald D. Moore s’offrira le même succès…

For All Mankind, la bande-annonce de la série Apple TV+

Il me tarde vraiment de découvrir l’entièreté de la série, portée par un casting sublime.

Et toi douce lectrice, hypée par cette nouveauté, ou tu t’en bats les pieds ?

Article initialement publié le 4 juin 2019 —

Apple TV+ démarre fort, et te propose déjà une nouvelle série originale, For All Mankind, créée par Ronal D. Moore (Battlestar Galactica, Outlander, Star Trek).

For All Mankind réécrit l’histoire spatiale

Voici les premières images de la série !

Ce ne sont pas les Américains, mais les Russes qui ont envoyé le premier homme sur la Lune.

Ainsi commence la série uchronique, et s’ensuit une course à l’espace entre les deux empires les plus puissants des années 1970.

For All Mankind est un titre en référence au documentaire du même nom de 1989, qui retraçait le parcours des premiers astronautes américains à poser le pied sur la Lune.

For All Mankind, la série du créateur d’Outlander

Ronald D. Moore est un vrai spécialiste des séries galactiques.

Il est scénariste et producteur d’Outlander depuis 2014, et il s’est également occupé de l’excellente série Battlestar Galactica entre 2003 et 2009, et de Star Trek entre 1989 et 1999.

Un sacré CV !

Il faudra cependant rester patients avant de découvrir cette série, car la plateforme Apple TV+ ne débarque pas en France avant l’automne 2019.

