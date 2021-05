Je vois de plus en plus de marques qui privilégient les actions d’un fond de teint à sa couvrance, et il semblerait que ce soit aussi le cas de Make Up For Ever.

Le nouveau fond de teint Reboot de Make Up For Ever

La marque sort donc très prochainement un nouveau fond de teint nommé Reboot.

Qu’est-ce qui fait sa spécificité ? Il est formulé avec le complexe Active Care Matrix, qui contient notamment du ginseng énergisant et raffermissant. Ce complexe agit comme un soin lorsque le fond de teint est porté.

En dehors de cela, il s’agit d’un fond de teint au fini plutôt naturel et lumineux. Il est donc pensé pour être confortable et léger, en plus d’être particulièrement hydratant.

Make Up For Ever propose également un pinceau flouteur, le Kabuki 112 pour l’appliquer de façon flawless.

Disponibilité du fond de teint Reboot de Make Up For Ever

Le fond de teint Reboot existe en 24 teintes, et coûte 39,90€. Le pinceau, lui, coûte 43€.

Tous deux sont déjà disponibles en avant-première sur Sephora.fr et au Sephora des Champs-Élysées. Mais dès le mois d’août, tu pourras les retrouver dans d’autres magasins Sephora près de chez toi.

Fond de teint soin multi-actif, Make Up For Ever, 39,90€

Est-ce que tu te verrais porter ce type de fond de teint ? Ou est-ce que tu préfères la haute couvrance ?

