Tu le sais, je suis une personne émotive. Mais genre émotive hardcore, à pleurer devant des pubs dès qu’elles représentent des scènes de Noël.

Je me devais donc de te partager ma dernière découverte émotion dont je ne me remets pas depuis quelques jours.

De manière générale, je ne suis pas une grande fan d’émissions télé qui mettent en scène des personnes qui recherchent l’amour.

Je trouve ça mimi, mais sans plus. Bon, en vrai, ça ne m’empêche pas de pleurer devant de temps en temps.

Mais là, je suis tombée sur la chose la plus A-DO-RABLE. Il s’agit d’une émission britannique qui s’appelle Flirty Dancing.

Rien que le nom, c’est du génie.

Le concept est simple : deux personnes apprennent chacune de leur côté une chorégraphie qu’elles devront performer ensemble pour la première fois lors de leur rencontre, avant de décider si elles souhaitent ou non se revoir lors d’un véritable rendez-vous.

Il y a quelques jours, un extrait de cette émission a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, et honnêtement, je ne m’en lasse pas.

I have been introduced to #FlirtyDancing—a blind date show where two people learn a dance separately and then must perform it upon meeting each other—and now I’m RUINED. pic.twitter.com/UnLDX7IpRK

— Justin Kirkland (@justinkirkland4) November 17, 2019