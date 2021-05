Mis à jour le 2 août 2019 —

Depuis 2013, tu vis peut-être au rythme des histoires d’amour, de trahison, d’amitié et d’espoir des détenues de Litchfield. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et avec la saison 7 d’Orange is The New Black vient le temps des adieux.

ATTENTION SPOILERS La suite contient des spoilers sur l’ultime saison d’Orange is The New Black.

Les derniers mots d’Orange is The New Black

À l’occasion de la sortie de la dernière saison d’Orange is The New Black la série a diffusé sur ses réseaux sociaux une compilation de toutes les dernières phrases des épisodes des 7 saisons.

Soit pas moins de 5 minutes de souvenirs, de rires, de larmes et de répliques cultes à découvrir ou redécouvrir !



The last line from every episode of Orange Is the New Black pic.twitter.com/DtjB0sVO61 — Netflix US (@netflix) July 30, 2019

Publié le 30 juillet 2019 —

Orange is The New Black part en cavale

Comme beaucoup, tu as peut-être été surprise lundi soir alors que tu t’apprêtais, plateau repas sur les genoux, à regarder enfin l’ultime saison de la série, de découvrir que cette dernière avait disparu de Netflix.

Pas de panique, après une chasse à l’épisode épuisante, la plateforme a réussi à remettre en ligne la série.

Fin de cavale pour la saison 7 de Orange is the New Black, les épisodes ont été retrouvés. Merci de ta patience, et bonne nuit OITNB, du coup. https://t.co/67Zny0Kd13 — Netflix France (@NetflixFR) July 29, 2019

Tu peux donc dès ce soir regarder tranquillement le dénouement de la série. Enfin si tu as le courage de patienter jusque là.

Si ce n’est pas le cas, tu peux toujours continuer la lecture de cet article, mais attention, il ne contient QUE DES SPOILERS, puisqu’il dévoile les ultimes arcs narratifs des personnages. Te voilà prévenue.

Si tu es de la team « J’ai abandonné Orange Is The New Black il y a bien longtemps maintenant, mais je veux quand même savoir ce qu’il arrive à mes chouchous », sois la bienvenue.

Bonne lecture, et surtout accroche-toi.

Un happy ending pour Piper et Alex dans Orange is The New Black

Allez je commence avec le plus attendu, et surtout le positif !

En 7 saisons, le couple Piper/Alex en aura connu des hauts et des bas. Et cet ultime opus ne déroge pas à la règle.

Dès la sortie de prison de Piper, sa relation avec Alex se dégrade du fait de la distance, cette dernière se trouvant toujours derrière les barreaux.

Elles finissent toutes les deux par tromper l’autre, et lorsqu’elle est transférée dans une prison en Ohio, Alex décide de rompre, pensant ainsi libérer Piper.

Après avoir bien étudié la question et écouté les conseils de son entourage, notamment ceux de son père, de son ex Larry, et même de Sophia Burset (Laverne Cox), qui a ouvert son salon de coiffure, Piper emménage dans l’Ohio pour être proche de la femme qu’elle aime.

À la fin de la saison, l’ancienne détenue a trouvé un job dans un café et prend des cours de procédure civile, tandis qu’Alex a encore 3 ans à passer en prison avant d’être libérée. Mais leur relation est enfin saine et porte la promesse d’un futur plus heureux.

Une fin compliquée pour Doggett et Taystee

Hélas, la saison 7 d’Orange Is The New Black ne réserve pas des épisodes et une fin aussi calmes et joyeux à tous ses personnages.

Taystee passe la quasi totalité de la saison 7 avec une idée en tête : se suicider. Sa condamnation à la prison à perpétuité pour un meurtre qu’elle n’a pas commis (celui de Piscatella) transforme la jeune femme heureuse et pétillante en l’ombre d’elle-même.

Mais Taystee peut compter sur l’aide de Joe Caputo (Nick Sandow), Tamika Ward (Susan Heyward) et Suzanne pour s’en sortir. Pour s’échapper de ses sombres pensées Taystee commence à donner des cours aux détenues, dont Tiffany Doggett, en vue d’obtenir un diplôme.

Elle rend également hommage à Poussey (Samira Wiley), tuée en saison 4, en lançant une fondation pour aider les ex-détenues à gérer au mieux leur sortie de prison, notamment d’un point de vue financier.

Si Taystee retrouve peu à peu l’espoir et se dédie à aider les autres en fin de saison 7, Tiffany Dogget, alias Pennsatucky, connaît un destin bien plus tragique.

Après avoir passé une saison 7 à travailler d’arrache-pied pour obtenir son diplôme, Pennsatucky se trouve désarçonnée le jour de l’examen, quand elle réalise qu’elle n’aura pas de temps supplémentaire malgré ses difficultés d’apprentissage.

Au final, Taystee apprendra que Pennsatucky a obtenu son diplôme, mais cette dernière ne sera plus présente pour le voir… En quittant la salle d’examen, détruite, elle va chercher de la drogue au gang de Daya et meurt d’une overdose.

Elle apparaît une dernière fois sous forme de fantôme, agitant sa main en signe d’adieu tandis que son corps est emmené loin de Litchfield.

Le destin incertain de Daya à la fin de Orange is The New Black

Tu l’auras compris, de jeune femme douce et discrète, Daya (Dascha Polanco) est devenue la cheffe du gang qui a la main mise sur la drogue à Litchfield. Elle-même accro à l’héroïne, elle va jusqu’à recruter sa sœur de 13 ans, Eva, pour faire passer la drogue dans la prison.

Aleida (Elizabeth Rodriguez), la mère des deux jeunes filles, est de retour en prison après avoir découvert qu’Eva sortait avec un dealer de drogues deux fois plus âgé qu’elle, et avoir tout saccagé chez cet homme.

Quand elle retrouve Daya et comprend que cette dernière a embarqué Eva dans son trafic, et a également fait virer Hopper, son petit-ami, Aleida s’en prend violemment à la jeune femme, la frappant à la gorge puis l’étranglant au sol.

La série s’achève sans que l’on sache vraiment ce qu’il est advenu de Daya.

Orange is The New Black : qu’advient-il de Red, Lorna et Nicky ?

Cette ultime saison d’Orange is The New Black n’a pas non plus été tendre avec Galina « Red » Reznikov, Lorna et Nicky.

Red (Kate Mulgrew), autrefois maman poule et reine de Litchfield, est atteinte de démence : sa mémoire lui fait défaut au point où elle oublie comment cuisiner.

Elle finit par être transférée au Bloc B, aussi connu sous le nom plus rêveur de « Floride », où atterrissent toutes les détenues âgées et celles atteintes de maladie mentale.

Lorna (Yael Stone) subit un sort assez similaire. La jeune femme refuse d’accepter la mort de son petit garçon, victime d’une pneumonie, dont elle accouchait dans la saison 6, et sombre peu à peu dans la folie.

Elle persiste à croire que le nouveau né est toujours en vie, allant jusqu’à lui créer un compte Instagram qu’elle alimente de photos trouvées sur Internet.

Au final, elle est à son tour emmenée dans le Bloc B, où elle retrouve Red.

Malgré tous ses efforts, Nicky (Natasha Lyonne) assiste impuissante à la dégradation mentale de ses amies. D’autant que les soucis de la jeune femme ne se limitent pas à ça : sa nouvelle petite-amie, Shani (Marie Lou-Nahhas), est une immigrée qui finit par être déportée.

À la fin de la série Nicky reprend le rôle de Red, apprenant à prendre soin de ses co-détenues et à les conseiller, créant ainsi sa propre famille.

Maritza et Flaca, les BFF d’Orange is The New Black

Tu en conviendras, la série n’est pas réputée pour ses arcs narratifs joyeux et ses happy ending, et cette ultime saison le montre bien.

Duo iconique d’Orange is The New Black, Maritza et Flaca n’ont pas été épargnées par cette saison 7.

Alors qu’elle passe la soirée dans un bar, Maritza Ramos est arrêtée par des agents de l’ICE (Immigration and Customs Enforcement) et enfermée dans un centre pour immigrés.

Elle y retrouve Blanca Flores, après que cette dernière a perdu sa carte verte en avouant avoir participé aux émeutes de Litchfield, et plusieurs détenues de la prison, venues cuisiner au centre. Parmi elles, Flaca (Jackie Cruz), qu’elle supplie de l’aider à prouver qu’elle est une citoyenne américaine.

Flaca, en appelant la mère de son amie, apprend que cette dernière a menti sur la nationalité de sa fille, et que Maritza est en fait née en Colombie. Avant même d’avoir le temps de se défendre, Maritza est déportée dans son pays de naissance.

Et une fois encore, la série n’en dit pas plus sur le destin de la jeune femme. Mais fort heureusement, elle le fait pour d’autres.

Maria Ruiz, Mandoza, Black Cindy et Flores réunies avec leur famille

Enceinte jusqu’aux yeux dans la première saison d’Orange is The New Black, Maria Ruiz n’a eu que très peu de temps avec sa petite fille, Pepa.

Après quelques visites, son ex-compagnon, Yadriel, lui annonce qu’il n’emmènera plus leur fille à Litchfield, refusant qu’elle grandisse en voyant sa mère en prison.

Dans la saison 7, Maria réalise un énorme travaille sur elle-même et après avoir fait la paix avec Yadriel, elle lui demande de voir sa fille. La dernière scène de Maria montre ainsi cette dernière lisant un livre pour enfant à Pepa, à travers la glace de la salle des visites.

Dans une version un peu plus joyeuse, après avoir été libérée de prison Gloria Mandoza retrouve ses enfants et rencontre même sa petite-fille.

Black Cindy, après un faux témoignage en fin de saison 6, attestant que Taystee a tué Piscatella, sort de prison. Mais Taystee se venge, révélant à la fille de Cindy que celle qu’elle pense être sa mère est en fait sa grand-mère, et que Cindy n’est pas sa sœur mais bien sa mère.

Une révélation qui fait voler en éclat la vie de Cindy. Après avoir touché le fond, elle s’engage néanmoins à rencontrer sa fille et à être plus présente dans la vie de celle-ci.

Enfin, après avoir cru qu’elle allait à son tour être déportée par les agents de l’immigration, Flores débute sa vie de femme libre en possession d’une carte verte. Malheureusement, Diablo, son petit-ami, n’a pas eu autant de chance et se retrouve déporté au Honduras.

Refusant de vivre aux États-Unis sans l’homme de sa vie, Flores décide de rejoindre Diablo et d’être avec lui, quoi qu’il en coûte.

Ça en fait du monde à qui dire au revoir… Alors lectrice, quel personnage va le plus te manquer ?

