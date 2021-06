Alors, que voir au cinéma cette semaine ? Voici les nouvelles entrées qui pourront te plaire !

Le Mariage de Verida de Michela Occhipinti, une dénonciation de l’injonction à la beauté

Verida est une jeune femme mauritanienne à laquelle j’aurais pu m’identifier : elle sort avec ses amies, tombe amoureuse, elle travaille dans un salon d’esthétique.

Seulement, un matin, sa mère lui annonce qu’elle lui a trouvé un mari, et qu’en quelques mois, elle va devoir gagner plusieurs kilos pour lui plaire.

Je ne connaissais pas cette tradition du gavage avant le mariage en Mauritanie, et j’en ai été choquée. Et puis finalement, pas tant que ça : il s’agit juste de l’antinomie de notre injonction à la minceur en Occident.

J’ai appris beaucoup de choses importantes avec ce film tantôt fabuleux, tantôt insoutenable.

La rébellion de Verida contre ce gavage est à la fois triste et magnifique, et certaines scènes de sororité sont extrêmement émouvantes.

Un film qui, malgré son fort ancrage culturel, est universel.

Les hirondelles de Kaboul de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec, l’amour sous le règne de la violence

« Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire basculer leur vie. »

Je n’ai pas encore vu ce film, mais il m’inspire beaucoup et j’ai très envie de le voir !

C’est une adaptation du roman du même nom de Yasmina Khadra, avec les voix de Simon Abkarian, Zita Hanrot et Swann Arlaud et il a concouru à Un Certain Regarde à Cannes.

Les animations sont tous simplement magnifiques, je vais de ce pas prendre ma place pour aller le voir cette semaine !

Fête de famille de Cédric Kahn, le dîner de famille qui tourne mal

Pour remettre un peu de joie et d’ambiance dans cette sélection de films sortis cette semaine, je te propose cette comédie dramatique avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne et Cédric Kahn !

Tout ce beau casting interprète les membres d’une famille un peu zinzin (quelle famille ne l’est pas ?) qui se réunit pour l’anniversaire d’Andréa (Catherine Deneuve).

C’était sans compter sur le retour de sa fille prodigue, Claire (Emmanuelle Bercot), qui avait disparu de leur vie à tous il y a trois ans.

Elle revient pour réclamer de l’argent auprès de sa famille, et son instabilité mentale va mettre un certain bordel dans cette réunion de famille qui s’annonçait déjà haute en couleur.

Un film plein de rebondissements tantôt drôles, tantôt tragiques.

Alors lectrice, lequel de ces films iras-tu voir cette semaine au cinéma ?

