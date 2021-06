Netflix a décidé d’utiliser les grands moyens pour aller chercher l’Oscar cette année, avec des films qui pourraient répondre à chaque catégorie !

Les films Netflix aux Oscars, une histoire compliquée

L’année dernière, tu t’en souviens peut-être, les multiples récompenses accordées à Roma d’Alfonso Cuarón pendant la cérémonie des Oscars avaient un peu fait polémique.

Spielberg, en tant que membre de l’Académie, avait sous-entendu vouloir en bannir les films qui ne sortent pas en salles…

Selon lui, un film qui ne sort pas sur un grand écran ne devrait pas être récompensé par les Oscars, mais pas les Emmys.

Bref, depuis, Netflix a acheté un cinéma pour tenter de jouer le jeu et de se faire sa place dans « la cour des grands » en se positionnant sur un cinéma qualitatif capable de remporter des récompenses.

Cette année encore, Netflix investit dans la course aux Oscars et décide de sortir ses poulains les plus prometteurs au cinéma en proposant une sortie salles exclusive.

En effet, pour avoir le droit d’inscrire son film a la compétition, le distributeur doit avoir diffusé le film au moins 7 jours dans les salles de Los Angeles.

Seuls les petits cinémas indépendants auront cette chance, les grands réseaux de diffusion ayant refusé d’avoir une exclusivité de moins de 90 jours, qui est d’habitude la durée minimum pour exploiter un film.

Tous les films Netflix qui ont leur chance aux Oscars

Voici donc les films sur lesquels Netflix parie qu’ils leur ramèneront une statuette dorée, et qui auront donc une sortie en salles au États-Unis (et au Royaume-Uni pour The Irishman).

Mais pas en France, malheureusement.

The Laundromat : l’affaire des Panama Papers de Steven Soderbergh – sortie le 18 octobre sur Netflix

« L’enquête d’une veuve sur une fraude à l’assurance la mène au Panama sur la piste de deux avocats associés qui exploitent le système financier mondial. »

Un film que j’attends beaucoup sur une affaire que j’ai pas mal suivie, avec Meryl Streep qui campe le personnage principal, et Antonio Banderas et Gary Oldman qui sont deux avocats de millionnaires complètement zinzins !

Tu verras aussi David Schwimmer passer une tête.