Connais-tu le FEFFS ? Le Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg ? Non ? Alors cet article est fait pour toi !

C’est quoi le Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg ?

Le temps de 10 jours, du 13 au 22 septembre, Strasbourg hébergera monstres, zombies et autres créatures fantasques sorties de l’imaginaire des cinéastes sélectionnés par le festival.

Les films seront projetés dans les cinémas Star, Vox et à l’UGC Ciné Cité.

Pour accéder aux projections, il te suffit de réserver ta séance dans ces cinémas ou sur leur billetterie.

Et pour 12 euros, tu peux t’offrir le pass festival 2019 qui te donnera accès à toutes les séances pour seulement 5 euros la séance, et avec un coupe-file ! Clique ici pour le réserver.

Quoi de prévu pour la 12ème édition du Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg ?

Cette année, c’est la 12ème édition du FEFFS.

En ouverture sera présenté le film très attendu de Robert Eggers, The Lighthouse (avec Robert Pattinson et Willem Dafoe), et en clôture Judy and Punch de Mirrah Foulkes.

Entre les deux, tu pourras assister aux projections des films des sélections compétitives et non-compétitives, ce qui te programme une sacrée bonne dose de films fantastiques, d’horreur et de thrillers.

Dans la Compétition Internationale de films fantastiques, tu retrouveras :

The Beach House de Jeffrey A. Brown

Come to Daddy d’Ant Timpson

Get In d’Olivier Abbou

Greener Grass de Jocelyn DeBoer et Dawn Luebbe

The Hole in the Ground de Lee Cronin

The Fabric de Peter Strickland

Kindred Spirits de Lucky McKee

Knives and Skin de Jennifer Reeder

Koko-di Koko-da de Johannes Nyholm

Little Joe de Jessica Hausner

The Room de Christian Volckman

Alors lectrice, ça te dit d’aller au FEFFS ?

À lire aussi : Le palmarès complet du Festival du Cinéma américain de Deauville