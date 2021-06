En partenariat avec Back Market (notre manifeste)

Rien de mieux que de danser au soleil en suant à grosses gouttes pendant l’été !

Si, comme moi, tu kiffes l’énergie des festivals de musique estivaux, en voilà neuf que je te conseille vivement.

C’est un peu partout en France et il y a plein de tarifs différents. Je te laisse faire ton marché !

Rien ne s’oppose aux Nuits Secrètes

Quand ? du 26 au 28 juillet

Où ? À Aulnoye Aymeries, vers la frontière belge, à 1h de Lille et 2h de Bruxelles

Pour voir qui ? Flavien Berger (car je l’aimerai toute ma vie), mais aussi la rappeuse Flohio et Léonie Pernet

Pourquoi c’est cool ? En plus des scènes habituelles de festival, il y a des DJ sets dans des piscines, mais aussi des parcours secrets et même des concerts surprises. Bref, si tu cherches un festival qui va te surprendre, ça devrait te plaire.

En plus, j’y serai pendant tout le week-end !

Toute la programmation sur le site des Nuits Secrètes

Cabourg mon amour, les pieds dans l’eau

Quand ? Du 28 au 30 juin

Où ? En Normandie à Cabourg (il y a pas de piège, c’est dans le nom)

Pour voir qui ? L’excellent Kiddy Smile — qui a une scénographie et des danseurs de fou dingo — mais aussi la puissance d’Yseult et Tessa B ou encore le collectif La Créole qui va te faire danser et suer !

Pourquoi c’est cool ? Franchement, la plage et la musique sont pour moi deux arguments imparables. Cabourg est un festival plutôt détente et familial donc si tu veux pas être écrasée par la foule et que tu aimes prendre l’air, c’est parfait !

Toute la programmation sur le site de Cabourg, mon amour

Worldwide Festival, le plus pointu

Quand ? du 28 juin au 6 juillet

Où ? À Sète

Pour voir qui ? Jacques et Superpoze qui mixent ensemble, mais aussi Khruangbin, Boogarins ou la DJ Josey Rebelle !

Pourquoi c’est cool ? S’il y a bien un festival où je rêve d’aller depuis que j’ai appris son existence, c’est celui-ci.

À vrai dire, le nom complet, c’est Gilles Peterson’s Worldwide Festival.

À 54 ans, Gilles Peterson est un peu un pape de la musique. Il a créé des labels, des compilations et anime des émissions radio, notamment à la BBC.

En bref, il est respecté un peu partout dans le monde pour son travail. Autant te dire que je lui fais 100% confiance sur la programmation de ce festival.

Toute la programmation sur le site du Worldwide Festival

Woodstower Festival pour finir l’été

Quand ? Du 29 août au 1er septembre

Où ? À Lyon, sur les bords d’un lac

Pour voir qui ? Aloïse Sauvage, ma personne préférée, mais aussi le rappeur Baloji, le producteur Todiefor et la rappeuse Tracy de Sá.



Pourquoi c’est cool ? Tu remarqueras que la thématique pieds dans l’eau est assez présente dans cette sélection. À défaut de la mer, à Lyon, il y a un lac !

À Woodstower, en plus de bonnes sessions de musique, tu peux te laisser porter par une tyrolienne, te faire masser ou encore bouquiner tranquillement sur un transat. Quoi de mieux dans la vie ?

Toute la programmation sur le site du Woodstower Festival

Les Eurockéennes de Belfort, emblématique !

Quand ? Du 4 au 7 juillet

Où ? À Belfort, comme son nom l’indique

Pour voir qui ? Les Coréens de Say Sue Me, le mélange rock-hip-hop de Bakar ou la brillante Kate Tempest.

Pourquoi c’est cool ? Déjà, parce qu’il y aura Dorothée de madmoiZelle là-bas, et aussi parce que ça reste la référence en matière de festival rock.

Toute la programmation sur le site des Eurockéennes

Europavox Festival pour découvrir des artistes européens

Quand ? Du 28 au 30 juin

Où ? À Clermont-Ferrand

Pour voir qui ? La Belgique avec Balthazar et Blu Samu, puis l’autrichienne Mavi Phoenix et la danoise Iris Gold.

Pourquoi c’est cool ? C’est si cool de découvrir des artistes européens qu’on a (malheureusement) peu l’occasion de voir et d’entendre en France.

Un festival dédié à la découverte de talents des pays proches de nous, personnellement, je trouve ça chan-mé !

Toute la programmation sur le site d’Europavox

Alors, convaincue par l’un d’entre eux ? Tu vas dans un autre festival qui mérite mon attention ? Dis-le moi dans les commentaires !

