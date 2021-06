Mise à jour du 14 septembre 2019 —

Ce soir, la calme Deauville a vibré sous les applaudissements généreux.

Le Festival du Cinéma américain de Deauville s’est achevé dans l’émotion sur un discours d’Olivier Assayas, venu présenter son nouveau film Cuban Network, hors-compétition.

Juste avant, les grands lauréats du festival ont été annoncés.

Cette année encore, la compétition a été éclectique et le palmarès dominé par des drames sociaux puissants.

Le palmarès du Festival du Cinéma américain de Deauville

Grand Prix : BULL de Annie Silverstein

Prix du jury : THE CLIMB, de Michael Angelo Covino et THE LIGHTHOUSE de Robert Eggers

Prix Spécial du 45e SWALLOW de Carlo Mirabella-Davis

Prix de la Critique : BULL de Annie Silverstein

Prix du public : THE PEANUT BUTTER FALCON de Tyler Nilson & Michael Schwartz

Prix d’Ornano-Valenti : LES MISÉRABLES de Ladj Ly

Le Festival de Deauville célèbre le jeune cinéma américain, récompense des début de carrière, et en lance certaines d’ailleurs. Un évènement magnifique qui laisse leur chance aux débutants, et qu’il me tarde déjà de retrouver l’année prochaine.

Mise à jour du 6 septembre 2019 —

La 45ème édition du Festival de Deauville donne son coup d’envoi aujourd’hui !

Le Festival de Deauville commence aujourd’hui

Le festival se tiendra du 6 au 15 septembre, et bien sûr je serai présente pendant toute sa durée.

Si tu comptes t’y rendre, n’hésite pas à me contacter via Instagram pour que l’on puisse organiser des moments de discussion autour des films.

Article initialement publié le 22 août 2019 —

Le Festival du film américain de Deauville tiendra sa 45ème édition du 6 au 15 septembre 2019. Le programme met bien l’accent sur les femmes de cinéma, et ça fait du bien !

Les films en Compétition au Festival de Deauville 2019

Voici les titres des 13 films confirmés à ce jour, dans lesquels tu retrouveras Shia Labeouf, Robert Pattinson, et bien d’autres encore :

BULL d’Annie Silverstein

« Dans un quartier défavorisé situé à l’ouest de Houston, les rapports tumultueux entre une adolescente paumée et torero vieillissant. »

HAM ON RYE de Tyler Taormina – un film qui a le même titre que le roman de Charles Bukowski, en français « Souvenirs d’un pas grand-chose ».

Un rite de passage étrange détermine le destin d’une génération d’adolescents, qui pousse certains à s’enfuir tandis que les autres sont condamnés à rester.

JUDY AND PUNCH de Mirrah Foulkes

Judy et Punch, deux marionnettistes, tentent de faire revivre leur spectacle dans leur village anarchique où règne la mafia.

KNIVES AND SKIN de Jennifer Reeder – Sortie le 20 novembre en France.

« Suite à un rendez-vous nocturne, Carolyn Harper ne réapparaît pas chez elle, dans sa petite ville bien trop tranquille de l’Illinois. Sa mère, qui dirige la chorale du lycée, est dévastée. Mais ses appels à l’aide ne sont guère entendus que par un shérif qui peine à démarrer l’enquête : son entourage semble comme indifférent à l’absence de cette jeune fille qu’on connaissait mal. En réalité pourtant, c’est une onde de choc que provoque cette disparition, qui renvoie chacun à sa propre peur de ne pas exister, et qui va faire naître de nouveaux rapports au sein de la communauté… »

MICKEY AND THE BEAR d’Annabelle Attanasio

La jeune ado Mickey Peck doit tenter de maintenir et s’occuper de son foyer tout en prenant soin de son père, un ancien militaire addict.

PORT AUTHORITY de Danielle Lessovitz – Sortie le 25 septembre en France.

« C’est l’histoire d’une rencontre entre un jeune homme blanc qu’on prend pour un loser et qui tente de survivre dans un New York qui ne veut pas de lui, et une « famille » de danseurs noirs et queer de Harlem adeptes du « voguing ». Parmi eux, il y a une fille superbe. Mais voilà, elle n’est pas seulement une fille superbe. »

SHARE de Pippa Bianco

Après avoir découvert une vidéo déroutante d’une nuit dont elle ne se souvient pas, Mandy, 16 ans, doit tenter de savoir ce qu’il s’est passé.

SKIN de Guy Nattiv

Un jeune homme élevé par des skinheads racistes tourne le dos à la haine et la violence pour changer de vie, avec l’aide d’activistes noirs et de la femme qu’il aime.

SWALLOW de Carlo Mirabella-Davis

Hunter, une jeune femme au foyer enceinte, se voit irrémédiablement attirée par la consommation de choses dangereuses. Alors que son mari et sa famille contrôlent de plus en plus sa vie, elle doit confronter le sombre secret que cache cette nouvelle obsession.

THE CLIMB de Michael Angelo Covino

Une histoire d’amitié entre deux hommes qui s’étend sur de nombreuses années.

L’histoire de deux gardiens de phare sur une île mystérieuse et lointaine de la Nouvelle Angleterre dans les années 1890.

THE PEANUT BUTTER FALCON de Tyler Nilson & Michael Schwartz

Zak se sauve du foyer dans lequel il a été placé pour réaliser son rêve de devenir lutteur professionnel.

THE WOLF HOUR d’Alistair Banks Griffin

June vit seule dans son luxueux appartement du Bronx, coupée de tout contact avec le monde. Mais en cet été de 1977, elle va devoir jeter un œil par la fenêtre car New York s’embrase : un monstre, Le Fils de Sam, commet plusieurs meurtres sans que personne ne puisse l’arrêter. La ville est sous pression, paranoïaque.

WATCH LIST de Ben Rekhi

Après que son mari a été tué pendant la guerre de la drogue aux Philippines, une veuve doit confronter ses propres démons pour protéger ses trois enfants.

Les jurys du Festival de Deauville 2019

Le jury officiel sera composé de Claire Burger (actrice et réalisatrice française), Valeria Golino (actrice, réalisatrice et productrice italienne), Vicky Krieps (actrice luxembourgeoise), Antonin Baudry (réalisateur français), Jean-Pierre Duret (réalisateur et ingénieur du son français), Gaël Morel (réalisateur et acteur français), Orelsan (rappeur et acteur français), Nicolas Saada (réalisateur français) et Gaspard Ulliel (acteur français).

Il sera présidé par Catherine Deneuve.

Côté jury de la Révélation, la présidence ira à Anna Mouglalis (actrice et réalisatrice française), et il sera composé d’Alice Belaïdi (actrice française), Marie-Louise Khondji (productrice française), Damien Bonnard (acteur français) et Roman Kolinka (acteur français).

Une édition du Festival de Deauville 2019 très féminine

En effet, les femmes sont à l’honneur cette année !

6 des 14 films en compétition ont été réalisés par des femmes, et les deux jurys ont a leur tête des présidentes (et pas n’importe lesquelles !). Je compte aussi 11 des 36 nouveaux films présentés réalisés par des femmes.

Geena Davis, créatrice de l’association See Jane pour lutter contre les représentations sexistes dans l’audiovisuel et les médias américains, présentera le documentaire qu’elle a produit : This changes everything (avec Meryl Streep, Sharon Stone, Jessica Chastain, Natalie Portman et Cate Blanchett entre autres) alors qu’elle recevra de Deauville Talent Award le 10 septembre.

Deux autres Deauville Talent awards seront remis à Sienna Miller et Kristen Stewart, et Sophie Turner recevra le Prix du Nouvel Hollywood.

Malgré tout, c’est quand même le film de Woody Allen, Un Jour de Pluie à New York, qui ouvrira le bal le 6 septembre.

Les événements phares du Festival de Deauville 2019

En allant à Deauville, tu pourras assister à tout plein d’événements hyper cool !

Il y aura notamment une diffusion de l’intégrale des 8 saisons de Game of Thrones pour la première fois au cinéma, du 7 au 14 septembre !

Tu auras aussi droit aux premières de films très attendus, comme Une Vie Cachée de Terrence Malik le 12 septembre par exemple.

Plein d’autres surprises t’attendent, retrouve donc toutes les infos sur le site du Festival, juste ici.

Kalindi y sera durant tout le Festival, tu pourras donc aussi la contacter pour vous faire une toile, comme disent les gens des années 1930.

Alors lectrice, n’hésite pas à prendre ton billet en cliquant ici pour célébrer avec nous le cinéma américain !

À lire aussi : Roméo Elvis bientôt au cinéma chez Quentin Dupieux !