La fessée est officiellement interdite en France

Ma mère m'a aussi dit qu'à partir du moment où je suis née, elle ne m'a pas considéré comme une sorte d'extension d'elle même mais comme une personne à part entière et ça joue peut-être sur l'éducation qu'on donne à son enfant. J'ai l'impression que pas mal de parents n'ont cette vision qu'une fois que leur enfant est ado voire adulte (et encore

Quand il y a eu les premiers débats concernant cette loi, j'ai posé la question à ma mère parce que je n'en avais aucun souvenir et sa réponse ça a été "non". Je me souviens des expressions désuètes que mon père employait pour nous dire d'arrêter nos conneries (et ça nous faisait rire), ma grand-mère aurait pu nous mettre des fessées vu son âge mais on courrait plus vite qu'elle.Après on a jamais été des enfants difficiles, on hurlait pas comme des banshee en jouant (et on jouait beaucoup) par exemple.).Et je pense avoir été bien éduquée.