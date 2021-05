Je sais ce que tu te dis : « Sacrebleu, les marques de maquillage ont toutes décidé de sortir un nouveau fond de teint ma parole ! ».

Bon, peut-être pas mot pour mot, puisque tu n’es sûrement pas née en 1954 (et si c’est le cas, il serait peut-être temps de passer chez Rockie)…

Eh oui, après Anastasia Beverly Hills, Nudestix, et Make Up For Ever, c’est au tour de Fenty Beauty d’annoncer le lancement d’un tout nouveau fond de teint. Et ça promet !

Pro Filt’r Hydrating Foundation, le fond de teint hydratant de Fenty Beauty

Le premier fond de teint de la marque étant mat, c’est sans surprise que le nouveau Pro Filt’r soit un fond de teint hydratant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FENTY BEAUTY BY RIHANNA (@fentybeauty) le 1 Août 2019 à 7 :01 PDT

Sur son compte Instagram, Fenty Beauty a indiqué qu’il s’agirait d’un produit adapté aux peaux normales à sèches. Il faut croire que la marque a cherché à répondre aux demandes des fans, et je trouve ça très chouette !

Hydratant oui, mais pas moins couvrant : le Pro Filt’r Hydrating Foundation promet une couvrance moyenne à totale tout en conservant un aspect naturel.

Où et quand se procurer le Pro Filt’r Hydrating Foundation de Fenty Beauty ?

Cette nouveauté Fenty Beauty sera disponible chez Sephora en magasin et en ligne dès le 15 août prochain, c’est-à-dire en même temps que le nouveau primer Pro Filt’r Mattifying.

Le Pro Filt’r Hydrating Foundation existera dans les mêmes 50 teintes que le premier fond de teint de la marque. Pas d’info concernant le prix pour l’instant, mais à mon avis il devrait tourner autour des 35€ également.

Et petit bonus, il arrivera en même temps qu’un tout nouveau pinceau aux poils denses pour être appliqué avec plus de facilité et sans traces !

Je sais pas ce que t’en penses, mais moi je dis : vivement le 15 août !

