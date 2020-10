Des femmes célèbrent leurs poils en photos et racontent leur histoire

En 2014, Virgine te partageait la série de photos Natural Beauty, par le photographe Ben Hopper. Les clichés montraient des femmes assumant leurs poils aux aisselles.

Depuis, l’artiste continue d’étendre cette série en capturant régulièrement de nouveaux modèles.

Cette série de photos est une réponse au lavage de cerveau imposé par l’industrie de la beauté, pour qui l’épilation est souvent une obligation.

Il a donc voulu créer un contraste entre les critères de beauté stéréotypés et les looks moins conventionnels de celles qui décident d’aller à contre-courant des diktats.

Dans la galerie photo, tu peux lire les mots de chacune des modèles sur leur expérience avec les poils.

Quand j’ai eu ma première relation sérieuse à 17 ans, avec un garçon qui aimait mon corps bien plus que moi-même, j’ai décidé d’essayer quelque chose de radical. J’ai arrêté de me faire souffrir, d’être en colère contre mon corps pour ne pas être comme comme je voulais qu’il soit. J’ai arrêté de m’épiler.

J’aimerais pouvoir dire que je n’en suis jamais revenue, mais si. Je me suis épilée plusieurs fois depuis, parce que j’étais incapable de me débarrasser du sentiment ridicule de ne plus être féminine en robe avec des poils.

J’étais gênée lorsque les gens me regardaient ou chuchotaient à mon propos. J’ai honte de dire que je me suis excusée auprès de certains, si embarrassée que je m’en excusais avant que qui que ce soit aie pu me faire un commentaire.