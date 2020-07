Family Business sort aujourd’hui sur Netflix et c’est TELLEMENT drôle

Il y a bien longtemps que je cherchais une série française qui me ferait tomber de ma chaise, et je l’ai trouvée. Ça tombe bien, elle est dès maintenant disponible sur Netflix, fonce mater Family Business, c’est une TUERIE !

Une histoire très actuelle pour Family Business

L’histoire de Family Business est complètement ancrée dans son époque.

Joseph a 35 ans, et il est complètement perdu dans sa vie, comme beaucoup de jeunes aujourd’hui qui cherchent à donner du sens à leurs activités professionnelles.

Ses rêves d’entrepreneuriat tombent tous à l’eau, et il doit se résigner à reprendre la boucherie kasher familiale tenue par son père, Gérard.

Ça ne le fait franchement pas rêver.

Mais il entend d’une source (presque) sûre que le cannabis sera bientôt légalisé en France.

Il décide donc de se mettre à la culture du cannabis avant que le business n’explose, pour transformer la boucherie familiale en… beucherie familiale.

Si toute sa famille n’adhère pas au projet en premier lieu, ils finissent par tous mettre la main à la pâte.

Family Business est loin d’être une série politique militante, mais son fond d’actualité la rend d’autant plus crédible.

Leur famille dysfonctionnelle qui cache autant de secrets que d’amour est très attachante, et universelle.

Des cliffhangers viennent ponctuer les épisodes, ce qui est trop rare pour une série comique !

Family Business est, tu l’auras compris, une série drôle, mais pas que.

Family Business : un casting comique de ouf

L’énorme point fort de Family Business, c’est son casting à la force comique incroyable.

Après avoir été le grand séducteur et commissaire Patrick Bialès dans La Cité de la Peur (un film de Les Nuls) et le grand méchant charismatique Amonbofils d’Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, Gérard Darmon reste une icône de la comédie française.

Il endosse le rôle du père de Joseph, Gérard, donnant ainsi la réplique au talentueux Jonathan Cohen.

Ce dernier, révélé par son rôle de Serge le Mytho dans Bloqués, il a ensuite eu droit à sa propre série.

Ses improvisations invraisemblables me font mourir de rire, et il sait manier l’art de parler le langage de la start-up nation comme personne.

Mais il sait aussi être touchant, et c’est ce qui donne de la profondeur et de la crédibilité à ses personnages.

Le duo fonctionne donc à merveille !

S’ajoutent à ce mélange intergénérationnel deux actrices formidables, Liliane Rovère et Julia Piaton.

La première, tu l’as déjà adorée en tant qu’Arlette, la maîtresse de Jean-Gabin dans Dix pour Cent.

Elle revient dans Family Business avec sa répartie implacable et ses répliques cinglantes.

Elle joue la grand-mère de Jonathan Cohen, mais aussi de Julia Piaton, que j’ai vraiment découverte avec la série.

Son personnage connaît des enjeux qui en font la personne la plus rationnelle de la famille, mais qui se laisse tout de même embarquer dans leurs filouteries dingos.

Le tout est porté par son réalisateur, Igor Gotesman, qui m’avait déjà fait beaucoup rire avec Five.

Fonce binger Family Business

Je n’en peux plus des séries françaises qui essaient de faire « à l’américaine », ou des comédies beaufs à souhait.

Ici, je retrouve un humour de situation, bien amené et pas forcé, qui marche à 200%. L’escalade des problèmes est complètement absurde, et pourtant j’y crois !

C’est aussi très plaisant que ce ne soit pas une série à sketchs, avec des épisodes interchangeables. Ici j’ai suivi des personnages peu stéréotypés, qui tentent tous de faire du mieux qu’ils peuvent.

Tu verras, ses six épisodes se dévorent en un éclair, et tu vas bien rigoler !

N’hésite pas une seconde de plus et allume Netflix !

