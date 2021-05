Pour le design des personnages, effectivement il est en fait super fidèle au chara design du comic strip de Charles Addams et c'est assez cool ce retour aux sources je trouve même si c'est forcément perturbant pour les gens qui ont majoritairement connu l'œuvre par la série, les films et leurs dérivés. Je pense que ça choque moins aux USA où les cartoons sont aussi hyper connus.Après je pense que c'est intéressant de voir qu'on les a lissé à partir de l'apparition de la série et qu'ils sont pendant tout un moment devenu "beaux" (surtout Gomez et Morticia) ce qui atténuait pas mal le côté, "ils ressemblent à un freak show mais c'est avant tout une famille aimante et plutôt saine" qui était voulu au départ. (Même si j'adore les deux films des années 80)