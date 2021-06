L’automne est ma saison favorite, mais elle n’est malheureusement pas la plus longue. Alors pour en tirer le meilleur profit, voici plein d’idées d’activités adaptées à cette chaleureuse saison !

Décorer pour l’automne

Fini l’été, fini les couleurs fluo et les palmiers. Il est temps de changer drastiquement d’ambiance et d’accueillir pleinement la nouvelle saison.

Ressors tes plaids à carreaux, tes coussins en fourrure, tes guirlandes lumineuses et concocte-toi des bouquets de fleurs séchées !

Et évidemment, n’oublie pas le plus important, les citrouilles et patidoux à exhiber dans chaque recoin !

Les bougies et les odeurs d’automne

Que serait l’automne sans bougies ? Et bien en fait j’en sais quelque chose, puisque je n’ai personnellement pas le droit d’en allumer dans mon logis. Cependant, rien ne m’empêche de les exposer pour l’esthétique.

Sinon, j’achète des bougies LED, moins poétiques mais qui font le taf.

Tu peux aussi emplir ton chez toi d’une odeur forestière à l’aide de parfum d’ambiance à diffuser ou à suspendre.

À manger absolument en automne

Manger de saison en automne

En soi, il est agréable de manger de saison toute la vie. Mais c’est particulièrement un must en automne, car les courges et les pommes donnent tout son sens à cette saison, et tu peux faire tellement de choses avec !

Les boissons chaudes en automne

Manger de saison en automne, c’est aussi manger de bonnes choses réconfortantes.

Il y a le classique Pumpkin Spice de Starbucks, mais si tu veux mon avis, il est un peu surcôté. Oui, je vais probablement me faire lyncher.

Je t’avoue que je préfère celui de Noël, à la noisette. Mais ceci fera l’objet d’un autre article.

En tout cas, peu importe le café où tu vas, demande-leur s’ils ont une recette à base de citrouille, de sirop d’érable, de pomme ou de cannelle !

Sinon, tous types de café, thé et bien évidemment de chocolat chaud n’attendent que l’automne pour être pimpés !

Un breuvage des plus soporifiques ? Rajoute un peu de cannelle, de gingembre, une dose de lait végétal et SLURP, ta tasse prend tout son sens.

Une autre boisson propice à la saison est le cidre, qui se boit souvent frais. Mais tout comme le vin, celui-ci peut tout à fait s’ingurgiter chaud.

Ses savoureuses pommes et son petit goût rustique en font un essentiel de saison. C’est aussi un merveilleux accompagnement pour toutes sortes de sucreries maisons.

Les gâteaux en automne

En automne, j’ai envie de manger des choses moelleuses, et n’étant pas une fan des pâtisseries fines à base de mousses délicates, mon cœur se dirige naturellement vers de bonnes gaufres, crêpes et cinnamon rolls.

Et surtout vers des mugcake ! Je te propose d’ailleurs une recette parfaite pour l’automne, testée et approuvée par moi-même :

La meilleure recette de Mugcake ever

La soupe en automne

J’ai englouti ma première soupe d’automne il y a quelques jours, et toute ma vie à pris sens. Rien de plus réconfortant qu’une bonne soupe brûlante et goûtue !

Ne compte pas les soupes que tu t’envoies cette saison, tu ne le regretteras pas. D’ailleurs, un bon potage bien vitaminé est essentiel pour survivre au froid !

La cueillette de fruits et légumes en automne

Si c’est possible dans les alentours de chez toi, cueillir des pommes, des citrouilles et des champignons est un bon moyen de t’imprégner de l’ambiance de l’automne.

Si la cueillette des citrouilles est très présente dans la culture américaine et pas vraiment chez nous, sache qu’il y a tout de même quelques adresses françaises où tu peux te rendre pour vivre l’américain dream.

La cueillette de pommes est un peu plus accessible, puisque nombreuses sont les variétés qui poussent en France. Tu trouveras la ferme la plus proche de chez toi sur le site officiel de la cueillette, Chapeau de Paille.

Enfin, la cueillette des champignons est peut-être la plus réalisable, puisqu’il suffit de te rendre dans n’importe quelle forêt.

Évidemment, ne fais pas ça seule mais avec les conseils et vérifications de connaisseurs qui sauront t’indiquer les champignons non vénéneux !

Se promener en forêt en automne

Cette activité est à faire accompagnée, car se balader seule en forêt où il n’y pas de réseaux n’est pas la meilleure idée.

À plusieurs en revanche, ça devient une excursion palpitante. Et la végétation automnale offre un spectacle ravissant.

Fais donc cette ballade lorsque les feuilles auront toutes tourné aux tons orangés pour un max de plaisir oculaire. Et nasal ! Pour une raison qui m’échappe, les feuilles décédées sentent délicieusement bon.

Une randonnée à cette époque de l’année est d’autant plus appréciable que tu ne crèveras pas de chaud et pourras vraiment bien profiter.

Faire un pique-nique en automne

Fais une pause dans ta journée randonnée pour pique-niquer, ou bien installe-toi dans un parc ou même dans ton jardin. La clé, c’est de poser tes victuailles sur un plaid à carreaux, sur lequel tu auras auras aussi fichu un panier garni de pommes.

Emporte avec ça des toasts de houmous, des petites tomates, des carottes, des grappes de raisin ainsi qu’une bouteille de cidre. Et n’oublie pas les petits sablés en forme de feuilles, chapeaux de sorcières et citrouilles (si tu as ce genre de moules, s’entend) !

Le mieux, c’est même de faire un petit feu de camp. Par contre, il faut s’assurer que c’est autorisé car ce n’est pas le cas partout. Il serait dommage de foutre le feu à une énième forêt.

Visiter un endroit hanté en automne

Peut-être que tu as entendu parler d’un endroit dit hanté ou abandonné près de chez toi. Sinon, tu peux toujours te renseigner sur le Google afin de connaître les potentielles légendes urbaines entourant les monuments les plus proches de ton habitat.

Quoi qu’il en soit, je ne vois pas d’activité plus pertinente à l’approche d’Halloween que de rendre visite à des fantômes.

Visiter un cimetière en automne

S’il y a bien un endroit où te balader en automne, c’est un cimetière ! Qu’il soit tout exigu et raboté derrière l’église du coin, ou pourvu de larges allées s’étendant à n’en plus finir, tout l’esthétique de la saison est là.

Évidemment, il faut qu’il y ait un peu de verdure et non simplement un goudron froid. Les feuilles oranges doivent être présentes.

Tu peux donc te balader gaiement sur les chemins, observer les choix artistiques des tombes et de leurs décorations, et t’amuser à trouver l’entrée des enfers.

Avec l’une de mes apparentées, nous nous amusons à chercher la porte des goules, censée être la tombe la plus défraîchie du cimetière.

En ce qui me concerne, j’adore clopiner au Père Lachaise ou à Montmartre, cernée de corbeaux croassants et de chats surgissant de derrière les tombes et me maudissant du regard. Regard que je leur rends, non mais !

Un marathon de films d’automne

Les films à regarder en automne

En cette saison, je me plais à mater des films qui se passent en automne et retranscrivent son ambiance cozy !

Kalindi t’a concoté sa listes des 5 films qu’elle recommande.

J’ajouterais à celle-ci Harry Potter un et trois, Les Quatre Filles du Docteur March, Monster House ou encore La Famille Addams.

Les films (et séries) d’horreur en automne

S’il y a bien un moment pour regarder des films effrayants, c’est en automne. Ça te préparera aussi à l’ambiance d’Halloween ! Personnellement, je regarde des films d’horreurs tout le mois d’octobre durant.

De bons choix de films pour la saison seraient par exemple The Witch, La série The Haunting of Hill House, Happy Death Day, Zombieland, Ça (2017)… Et mille autres, genre à peu près tout ce qui me passe sous la main en terme d’ambiance flippante.

Lire sous un plaid en automne

L’automne, c’est le moment où tu commences à rester un peu plus chez toi, mais comme les films c’est bien mais que les écrans ça fait mal aux yeux, lire est aussi une activité qui peut s’avérer plaisante.

Voici quelques lectures qu’il fait bon bouquiner en automne : Les défis de Morrigane Crow, Nobody Owens de Neil Gaiman, Harry Potter évidemment, Entretien avec un vampire…

Mathilde t’a concocté sa propre liste d’ouvrages quelle te conseille pour la saison !

Écouter de la musique d’automne

Quelle que soit la saison, elle doit s’accompagner de la musique adéquate. Afin de te garantir une harmonie parfaite avec l’automne, je préconise de la folk douce.

Je t’ai fait une playlist spécial automne l’année dernière, qui est toujours très adaptée et qui ravira ton ouïe.

Fêter Halloween en automne

L’étape finale de l’automne est bien sûr Halloween ! Je ne sais pas toi, mais moi, dès qu’Halloween est passé, je perds complètement ou presque l’ambiance de l’automne et passe direct en mode Noël.

Alors autant que cette dernière journée soit des plus réussies.

En France, on est pas ouf en termes de festivités à Halloween, mais je te garde au chaud un article sur tout ce que tu peux faire à cette occasion pour passer la meilleure soirée de ton existence.

Et toi, quelles sont tes activités favorites en automne ?

