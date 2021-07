Comment faire l’amour avec deux pénis ? Et avec deux vagins ? Queen Camille se penche sur la sexualité homo pour répondre à une question naïve et pourtant très importante.

Hello mes petits chats sexuels !

Je vous retrouve comme chaque mercredi dans la chaleur cosy de ma chaîne YouTube, avec une nouvelle Boîte à Q qui parle de sexe entre personnes… du même sexe.

Comment les homosexuels font l’amour ?

Pour la plupart d’entre vous, j’ose espérer qu’il s’agit là d’une interrogation qui ne se pose pas, ou plus.

Mais voyez-vous, je l’ai reçue et je pense qu’il n’y a pas de question bête.

Si certaines personnes se demandent comment deux individus du même sexe peuvent avoir des relations sexuelles, il est de mon devoir de les éclairer.

Dans cette nouvelle Boite à Q, je me suis donc appliquée à rappeler quelques fondamentaux qui pourront servir à toutes et tous, quelle que soit leur orientation sexuelle.

La sexualité, ce n’est pas que pénis dans vagin !

Ce que cette interrogation révèle surtout, selon moi, c’est notre perception étriquée de la sexualité.

Pour beaucoup, « la première fois » désigne encore le rapport sexuel pendant lequel a eu lieu la première pénétration vaginale.

La sous-valorisation du plaisir féminin a en effet élevé le « pénis dans vagin » au rang de pratique centrale de la sexualité hétéro, alors qu’il s’agit d’une source de jouissance pour une minorité de femmes !

Tandis que des voix de plus en plus nombreuses remettent cette norme en cause, il est toujours bon de rappeler que la sexualité est un terrain de jeu bien plus vaste qu’on ne l’imagine.

On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, et vendredi dans mon podcast sexo Coucou le Q.

Allez bonne bourre, bye !

