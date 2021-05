- ne pas avoir l'appli fb. Se contenter d'y aller via navigateur web.



- A chaque nouvelle demande d'amis, toujours aller sur le profil de la personne pour cocher "se désabonner". N'être abonné au profil de personne évite d'y scroller béatement sans raison. Quand on a envie de savoir comment va quelqu'un ou quoi de neuf, on va ainsi directement visiter son profil comme on irait visiter un blog. Cette action prospective et active d'aller la la rencontre des autres vous replace un peu plus en tant qu'acteur.



- globalement absolument toutes les notifs, invits et autres sont désactivés chez moi.