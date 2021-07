Ta vulve est normale, et dans ton vagin, a priori, tout va bien.

Celles et ceux qui prétendent le contraire sont peut-être en train d’essayer de te vendre un bâton vaginal.

Si tu ne sais pas encore de quoi il s’agit, ce n’est pas grave parce que c’est vraiment la dernière chose dont tu as besoin sur Terre.

Mon vagin a fait une mini-crise de panique à la lecture de cet article.

Long de 12 cm, prétendument originaire de Bali et composé d’un savant mélange de plantes, le Jamu Stick vient s’ajouter à la longue liste des produits inutiles pour « prendre soin » de ta chatte.

Censé être inséré dans le vagin tous les trois à quatre jours, il promet de l’exfolier « en éliminant les cellules mortes des couches supérieures de la muqueuse vaginale ».

Il va également RAJEUNIR ton orifice, en le resserrant et en agissant sur : ses sécrétions, son odeur, la sécheresse vaginale et une faible libido.

Donc non seulement le Jamu Stick entretient le mythe sexiste selon lequel le vagin se distendrait en fonction du nombre de relations sexuelles…

Mais il promeut purement et simplement une pratique dangereuse que les gynécos se sont empressés de debunker !

Dans un post Facebook supprimé depuis, la marque prétendait notamment que le Jamu Stick élimine les « callosités » à l’intérieur du vagin.

Ce mensonge a fait bondir sur leurs claviers bon nombre de spécialistes et internautes un minimum calés.

La gynéco obstétricienne Jen Gunter, qui avait déjà dénoncé un bâton vaginal japonais sur son blog en 2016, confirme l’arnaque de manière catégorique :

Everyone asking me about that stupid Jamu Stick to “exfoliate” and “tighten” the vagina. Same b.s. as the Japanese tightening stick that I wrote about in 2016. I am your go to defender against vulvar and vaginal snake oil https://t.co/N2oKqxn98z

— Jennifer Gunter (@DrJenGunter) March 1, 2019