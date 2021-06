Il y a peut être 2 ans, un de mes ex toxiques (et violent tout pour plaire) m'a aussi recontacté au bout de 6 ans sans contact. C'était par fb, un simple ajout en ami auquel j'ai répondu direct "Tu me veux quoi ?" parce que mon violeur m'avait fait le coup quelques jours plus tôt donc ma patience pour les connards était assez limitée.Bah il s'avère qu'il s'est excusé, qu'il a reconnu à 100% ses torts sans essayer de les minimiser. J'ai aussi reconnu les miens et au final ça m'a fait beaucoup de bien. Je ne pardonnerais jamais à celui qu'il était à l'époque -c'était trop grave et il le sait aussi bien que moi- mais j'ai pardonné à celui qu'il est devenu. Celui qui m'a fait du mal n'existe plus, celle que j'étais à l'époque non plus, et je peux enfin dire que c'est digéré, je peux repenser à notre relation sans paniquer, ni me sentir oppressée. Je n'ai plus peur de le revoir, au point de vomir si je croise quelqu'un qui lui ressemble. Je suis en paix et assez reconnaissante d'avoir eu des excuses même si c'était tard, ça m'a permis d'avancer.Par contre mon violeur peut toujours courir pour avoir mon pardon, "Mais je suis pas méchant moi' c'est pas des excuses.