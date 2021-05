maru a dit : Bon j'ai relu mon commentaire qui était un peu dramatique et péremptoire je l'avoue. J'ai tendance à croire les amis parce que je trouverai franchement cavalier d'inventer une histoire où la police serait impliquée, tout en sachant que la famille d'Eugenia a engagé un avocat. Si ce qu'ils disent est vrai, je peux comprendre leurs motivations, ils doivent être désespérés. Est-ce que c'était le bonne chose à faire je n'en sais rien.



Sinon je suis d'accord pour les spéculations délirantes, on ne sait rien, je crois juste ses amis quand ils disent que sa mère est toxique, je n'ai pas dit qu'elle la séquestrait ou qu'elle la manipulait pour toucher l'argent de ses vidéos. Sa mère peut être toxique pour Eugenia sans lui vouloir du mal bien au contraire... Et quand je dit "de retour" je parle de retour sur youtube je ne pensais pas à de retour chez elle. Je trouve que c'est trop tôt pour recevoir autant d'attention négative comme positive quand tu viens tout juste d'entamer une guérison. Recommencer à faire des vidéos ET faire une vidéo "SHE'S BACK" avec Shane, de mon point de vue c'est juste trop quand tu es aussi vulnérable, avec tout le monde qui commente, spécule ou se réjouit (ce qui peut aussi être une forme de pression).



Ne t’inquiète pas, je n'ai pas pris ton message personnellement, le mien non plus ne se veut pas agressif. Au final on ne sait rien ou presque et tout ça est très compliqué qu'elle que soit la 'vraie version'. Cliquez pour agrandir...

En attendant, Eugenia a posté ca sur sa page twitter :"There’s a lot of lies and false info going around right now. Don’t throw hate or believe misguided assumptions. My mom is an amazing person. Seeing some of the things I’ve been seeing is hurtful and my family doesn’t deserve it. There’s so much positive to focus on instead."