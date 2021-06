Nastja a dit : Et aussi ça permet de discuter. Vu que t'es lié par contrat tu prends plus le temps d'évaluer la situation et de mettre les choses au clair.

Sans contrat je peux vous dire que plein de personnes deviennent subitement irresponsables et ne veulent plus rien savoir du jour au lendemain.

Honnêtement je trouve que ça n'a rien à voir. Si tu dois te montrer irrespectueux et irresponsable, mariage ou pas, tu le seras. Inversement, si tu es une personne droite et intègre, t'as pas besoin d'un contrat légal pour le rester. Enfin ça se saurait si le mariage empêchait d'aller voir ailleurs ou se traiter son époux/épouse comme de la merde. À la limite la crainte du divorce et de ses conséquences matérielles, financières, sociales et familiales encourage encore plus la clandestinité et les doubles vies je trouve (ce qui me paraît être le summum du mensonge). Et je dis ça sans être pour ou contre le mariage, mais d'après ce que j'ai observé autour de moi, je ne crois pas que les gens aient plus de scupules à faire de la merde juste parce qu'ils sont mariés. Ils seront peut-être juste un peu plus discrets? Et comme je disais, si tu tiens réellement à tes engagements, t'as pas besoin de la perspective d'un divorce pour les respecter.