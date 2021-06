OuiEt si les différences observées sont suffisamment grandes entre les 2 groupes, on peut quand même conclure sur le fait qu'il y a un impactOn aura par exemple ce genre de mise en forme des résultats : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Confidenceinterval.png Les histogrammes sont les résultats brut, les traits rouges sont les incertitudes. Si pour 2 échantillons analysés, les barres rouges "se chevauchent" (cas des 2 histogrammes de droite) , alors on ne peut pas conclure qu'il y a une différence significative. Si les 2 barres rouges ne se chevauchent pas (cas des 2 histogrammes de gauche) alors on peut conclure qu'il y a une différence significative.Plus l'échantillon est faible, plus les incertitudes seront grandes donc le risques que les barres rouges se chevauchent sera grand. N'empêche que si même avec un petit échantillon, les barres rouges ne se chevauchent pas, on peut considérer que les différences sont significativesBref, plus l'échantillon est faible, plus l'incertitude de mesure est grande, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien conclure. Les incertitudes sont par rapport aux mesures, mais pas par rapport aux conclusions qui elles tiennent compte des incertitudes de mesures avant de dire qu'il y a ou non une différence significative mesurée(j'espère être assez claire et pas raconter trop de bêtises, je suis pas du tout statisticiennes