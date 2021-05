"hunter"

J'avais lui il y a quelques années des témoignages de personnes qui cherchaient volontairement à choper le sida. Je crois qu'ils s'appelaient les"bugchasers" ou un truc du genre. L'article m'avait mise très mal à l'aise.Du coup on ne peut pas vraiment prédire le comportement d'une personne.J'avoue que le stigmate peut pousser à ne pas aller se dépister. Mais on peut aussi se dépister, découvrir qu'on est malade et ne rien faire.Les campagnes de prévention devraient prendre comme modèle les règles en informatique sur comment ne pas choper de virus : le meilleur anti-virus c'est de ne pas avoir de comportement à risque.