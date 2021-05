Les rares fois où j’ai entendu mes potes mecs s’épancher sur leur sexualité, c’était surtout pour fanfaronner…

Que se cache-t-il derrière ce masque de virilité insensible ? De la vulnérabilité peut-être !

Le deuxième épisode d’Entre Mecs sur la bite

Adepte du dépassement de soi sur sa chaîne Vous êtes vraiment sympa !, Benjamin Nevert a lancé un format dans lequel il réunit des potes autour de sujets intimes et/ou tabous.

Ça fait écho à son interview masculinité dans The Boys Club, où il se montrait déjà ouvert et sensible.

Dans ce deuxième épisode d’Entre Mecs, Benjamin fait le pari de mettre 3 garçons à nu pour parler de leur pénis.

Le tabou de la bite dans Entre Mecs

Avec Toto son tatoueur, Miche que tu as notamment pu voir dans des vidéos de Kemar, et le comédien Omar Mebrouk, Benjamin évoque le fameux exercice de la prise de mesure, les problèmes médicaux et la honte de consulter, la nudité, le sexe.

Et entendre des hommes parler de leur rapport au corps, ça fait bien du bien.

En filigrane de cette conversation à bâtons rompus, des fragilités que les hommes taisent souvent, des complexes, des craintes, un démontage en règle du mythe de la grosse bite.

J’aurais aimé que ça dure plus longtemps ! (Titre.)

Heureusement, si tu veux en savoir davantage sur ce beau sujet qu’est LA BITE, je te renvoie à la rubrique masculinité présente sur madmoiZelle depuis des années !

La teub est également discutée dans chaque épisode de The Boys Club, ce qui te donne des dizaines d’expériences différentes (dont celle de Patrick Baud qui explique comment il la mesure) (c’est beau).

