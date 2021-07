Pour la compréhension du fonctionnement de la pilule, on est encore bien loin d'y arriver, j'ai déjà entendu des nanas sous pilule dire qu'il ne fallait SURTOUT PAS faire l'amour la deuxième semaine de prise de la pilule car c'était cette semaine là où on ovulait... Oui oui...

J'avais essayé d'expliquer à cette personne que... heu, non mais elle avait jamais rien voulu savoir.

(surtout que mdr je pense que dans l'absolu la 2ème semaine ça doit être le moment le moins à risque de toute la plaquette vu que si on a un oubli durant cette semaine on a même pas tant de risque que ça d'être enceinte... cf la notice de ma pilule).