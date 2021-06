Mise à jour du 14 octobre 2019 —

Le nouveau bébé des studios Pixar me met l’eau à la bouche !

Une nouvelle bande-annonce pour En Avant de Pixar

L’intrigue et les personnages se dévoilent de plus en plus et personnellement, le tout me donne envie de déjà réserver mes places de cinéma !

Et toi, douce lectrice, hypée par ce nouveau projet ?

Article initialement publié le 31 mai 2019 —

En Avant, ou Onward en anglais, c’est le nouveau film d’animation Pixar, et il sortira le 4 mars 2020 au cinéma !

Une première bande-annonce pour En Avant de Pixar

Pour te faire patienter jusqu’au 4 mars 2020, voici une bande-annonce féérique… où les licornes bouffent dans les poubelles et où les sirènes se perdent sur Instagram.

Les deux personnages principaux, deux frères elfes, se lancent dans une incroyable aventure pour découvrir s’il reste un peu de magie dans ce monde où centaures, trolls et autres créatures enchantées, ne peuvent plus se passer des nouvelles technologies.

Un casting de folie pour En Avant

En Avant s’offre un casting plutôt impressionnant, dirigé par Dan Scanlon, le réalisateur de Monstres et Cie.

Les deux stars d’Avengers, Chris Pratt et Tom Holland doublent les deux personnages principaux, tandis que Julia-Louis Dreyfus (Veep, Seinfeld) joue leur mère.

Octavia Spencer (La Couleur des sentiments, la Forme de l’eau) est aussi annoncée au casting, et d’autres stars devraient bientôt la rejoindre.

En Avant est la première création originale Pixar en presque trois ans, j’ai hâte de découvrir ce nouveau monde !

