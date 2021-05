Emma Watson dédie une bonne partie de son temps à militer pour l’égalité hommes-femmes.

Elle a notamment porté à l’ONU le mouvement #HeForShe encourageant les hommes à s’engager, soutenu la branche britannique de Time’s Up, ou encore lancé un club de lecture féministe.

L’actrice promeut aussi avec ferveur la mode éthique !

Emma Watson lance une hotline contre le harcèlement au travail

En collaboration avec Time’s Up UK, c’est encore une fois contre le harcèlement sexuel au travail qu’Emma Watson se dresse aujourd’hui.

Comme me l’apprend le Guardian, elle a lancé une hotline gratuite pour apporter aux victimes écoute, soutien et conseils.

« Se référant à une enquête selon laquelle une femme sur deux a été victime de harcèlement sexuel au travail, Watson a déclaré : — Les gens semblent enfin prendre conscience de l’ampleur du problème, et j’ai bon espoir de […] voir naître un climat de prévention, ainsi que la fin de l’impunité à ce sujet dans le pays. »

Le numéro de cette hotline britannique est le 020 7490 0152.

Emma Watson, une femme engagée

À mes yeux, Emma Watson force clairement le respect.

Être très célèbre aussi jeune n’est pas facile, surtout quand on est de genre féminin. Je me souviens encore des odieux personnages qui comptaient les jours jusqu’à ce qu’elle soit « légale »…

Emma Watson aurait eu plein de bonnes raisons de se retirer de la vie publique ou de traverser de mauvaises passes.

Mais la tête haute et le regard fier, elle a décidé d’utiliser son argent, sa notoriété et son intellect pour défendre des causes qui font du monde un endroit meilleur.

Chapeau !

