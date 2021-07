Il va falloir travailler ton twist et tes mouvements de bassins : le biopic sur le célèbre crooner vient de trouver son interprète.

Il est l’heure de sortir gomina et robes à pois, le biopic sur le roi du rock’n’roll est sur les rails !

Austin Butler incarnera Elvis Presley

Moins connu que Harry Styles, ancien chanteur des One Direction, Ansel Elgort (Nos étoiles contraires, West Side Story), ou Miles Teller (Whiplash, Bleed for this), avec qui il était en compétition, c’est finalement Austin Butler qui a décroché le rôle du King.

Elvis A. Presley / Austin Butler pic.twitter.com/Rtl1P4nv9o — Baz Luhrmann (@bazluhrmann) July 15, 2019

D’abord elfe dans la série fantastique Les Chroniques de Shannara, l’acteur américain a récemment fait une apparition dans The Dead Don’t Die, comédie au message politique sur les zombies et film d’ouverture du festival de Cannes.

Avant de le voir interpréter le célèbre crooner, tu le retrouveras dans Once Upon A Time In Hollywood, le prochain film de Quentin Tarantino, en salles le 14 août 2019.

Baz Lurhmann aux commandes du biopic sur Elvis Presley

Je ne peux pas entendre parler de Baz Lurhmann sans être projetée des années en arrière, lorsque j’ai découvert pour le première fois Le Moulin Rouge lors d’une soirée pyjama avec ma sœur et ses amies.

J’ai été obsédée par ce film et par ses chansons pendant des lustres après ça (au point où j’ai emprunté le CD à la médiathèque pour pouvoir copier les morceaux et les avoir sur mon téléphone… #ThugLife).

Fort de plusieurs films visuellement époustouflants (The Great Gatsby, Romeo+Juliette, Australia), le réalisateur se chargera cette fois-ci de redonner vie au King.

Dans un communiqué, Lurhmann s’est exprimé à propos de son choix de caster Austin Butler :

« Je savais que je ne pouvais pas faire ce film si le casting n’était pas absolument parfait, et nous avons cherché avec soin un acteur capable d’évoquer les mouvements singuliers et naturels, tout comme les qualités vocales de cette star sans égale, mais aussi la vulnérabilité intérieure de l’artiste. J’ai entendu parler d’Austin Butler grâce à sa performance face à Denzel Washington dans The Iceman Cometh à Broadway, et après de longs tests vidéos et un travail sur la musique et l’interprétation, j’ai su sans l’ombre d’un doute que j’avais trouvé quelqu’un qui pourrait incarner l’esprit d’une des figures musicales les plus iconiques au monde. »

De quoi va parler le biopic sur Elvis Presley ?

Je te l’accorde, la réponse est dans la question.

Mais pour t’apporter plus de précisions, le film devrait se concentrer sur l’ascension de la star du rock, et sur sa relation compliquée avec son manager le Colonel Tom Parker, interprété ici par Tom Hanks.

Si le biopic n’a pas encore de titre ni de date de sortie, le tournage devrait débuter en Australie en début d’année prochaine.

À lire aussi : Her Smell, mon film coup de cœur avec Elisabeth Moss