À quoi ressemble l’éducation sexuelle idéale (selon vous)

(prof de français aussi mais pour étrangers ^^)j'ai été amenée à en parler avec mes élèves aussi sans que ça soit prévu officiellement, et j'ai abordé :- tous les moyens de contraception et l'avortement {y compris la désinformation par exemple sur le net}.- les questions autour du consentement, et également la question de la communication qui me semble centrale quand on aborde la sexualité - quelles questions se poser ensemble afin que tout se passe au mieux car il me semble très important de communiquer avec son / sa partenaire, afin de savoir quel est l’opinion de l’autre sur des points très importants de la sexualité et du couple. La communication évite les surprises, et c'est bien le manque de communication qui est à l'origine de beaucoup de problèmes, donc autant l'aborder.Comme je l'ai écrit dans un petit guide que j'avais fait à leur intention,- Également parler de la confiance qui malgré sa grande importance, peut parfois peut être utilisée d'une manière un peu dangereuse pour essayer de faire faire à l'autre des choses qu'elle/il n'a pas envie de faire, genre "si tu m'aimes tu dois faire ça" => non, avoir confiance ne signifie pas être aveugle ou nier ses besoins, il faut donc apprendre à respecter ses limites et les limites de l'autre; la confiance se gagne, elle ne s'exige pas, même en étant en couple, et pour ça, rien de tel que la communication, et écouter l'une l'autre.- J'avais également abordé la question du sexe et genre (en faisant également un petit détour par les personnes intersexe) ainsi que des différentes sexualités possibles (notamment en utilisant l'image de "la licorne du genre").Tout ça avec une bonne sitographie + quelques livres (dont l'incontournable Martin Winckler...)...Quoi qu'il en soit, il faut qu'ils en parlent et qu'ils trouvent les réponses à leurs questions et qu'ils sachent trier le vrai du faux dans les mythes qu'ils pourraient rencontrer (en confrontant plusieurs sources, en faisant attention à l'origine des sources, etc...). @Naty-chan ça marche plus ou moins bien avec certaines classes. Certains groupes seront plus réceptifs que d'autres. Mais je pense qu'il ne faut pas se décourager pour autant, dans tous les groupes, il y a sûrement au moins deux trois élèves qui auront écouté. Ca sera toujours ça de gagné.