En tant que ventre à pattes gastronome curieuse, je choisis souvent mes destinations de voyage en fonction de ce que je pourrai boulotter sur place.

Sauf qu’avec trois repas de touriste par jour, plus les boissons, plus les spécialités à goûter sur le pouce, plus les dalles de fin de soirée, plus les restos à ne pas manquer… J’ai vite fait de me ruiner en calories dépaysantes.

Voici des conseils d’affamée pour maîtriser tes dépenses en nourriture pendant ton voyage.

Économiser en voyage : profiter du petit-dej

Si ton séjour inclut le petit-déjeuner dans une auberge de jeunesse ou un hôtel, mets un réveil et ne rate pas cette occasion.

Cette formule, qui est souvent en mode buffet à volonté, te coûtera peut-être moins cher que de te restaurer en ville, dans un café ou au bar du musée.

N’hésite pas à verser dans la contrebande en enroulant un croissant dans une serviette en papier pour le manger un peu plus tard dans la matinée.

Économiser en voyage : louer un appart avec cuisine

Les repas maison sont bien souvent imbattables d’un point de vue financier.

Une location avec une cuisine ou dans un appartement-hôtel te permettra te faire ta petite popote quelques fois dans le séjour, ce qui peut vraiment faire la différence dans ton porte-monnaie.

En plus de diviser le prix du dîner par trois, ce sera l’occasion de t’essayer à la préparation d’une recette avec des ingrédients locaux !

Économiser en voyage : préparer ta gourde

Comme tu es une personne écologiquement responsable, tu ne manqueras pas de partir en voyage avec ta gourde, que tu veilleras à remplir au robinet et mettre dans ton sac avant chaque sortie.

Bon, une bouteille en plastique fera aussi l’affaire, si tu n’as pas de gourde.

L’idée est surtout de ne pas subir d’outrage dans les boutiques des lieux touristiques, prêtes à tout pour tirer profit de ta soif.

Économiser en voyage : miser sur les menus du midi

Si l’envie te prenait de claquer un resto fancy, je te conseille de faire des économies en t’y rendant au déjeuner.

Les établissements proposent souvent des menus moins onéreux le midi que le soir.

Économiser en voyage : faire comme les locaux

Je fais confiance à ton bon sens pour slalomer entre les attrape-touristes et esquiver les rabatteurs prêts à tout pour te mettre leur menu entre les mains, et te vendre une bouffe médiocre à prix d’or.

Pour faire des économies, observe les endroits fréquentés par les locaux : il y a des chances que ce soit de bons rapports qualités-prix.

N’hésite pas à demander conseils aux commerçants et aux passants, ils connaissent les bonnes adresses !

Économiser en voyage : pique-niquer

Tu l’as compris : plus tu éviteras les restos, mieux ton budget bouffe se portera.

Pique-niquer te permettra de faire des économies ET de passer un agréable moment sur la plage, dans un parc ou au bord d’un canal ensoleillé.

Et toi, quelles sont tes astuces pour économiser sur la nourriture en voyage ?

