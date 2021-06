houdimuto a dit : 2e remarque : je suis évidemment pour la féminisation des écoles d'ingénieur (en chimie on était déjà assez mixtes et c'était top !), mais "ingénieur" ça ne veut pas dire grand-chose, et je déplore qu'on continue à mettre en avant les écoles au détriment de la fac. De mon expérience perso, à l'école on apprend beaucoup de "soft skills" du monde de l'entreprise, mais les vraies connaissances scientifiques ce sont mes amis qui ont fait 5 ans de fac qui les ont le plus... Cliquez pour agrandir...

Personnellement j'apporterais une nuance à ta remarque @houdimuto Pour moi il faut bien faire la distinction entre "ingénieur" le métier (et là je te rejoins sur le côté fourré tout du terme qui veut tout et rien dire) et "ingénieur" le titre, délivré si l'établissement est accrédité par la CTI et qui, en France, peut avoir de l'importance : sans ce titre, les perspectives d'évolutions et de salaires ne sont pas les mêmes. Et ce totalement indépendamment des skills enseignée à l'école/fac en question, qui sont de toute manière pour moi à comparer au coup par coup selon les établissements.Je n'ai pas d'opinion sur la discussion école privée VS école publique VS fac car je n'en ai fait qu'une, je ne prétendrais pas à connaître les autresTout ce que je sais c'est que dans mon quotidien on ne voit pas la différence ! Ce qui rend encore plus frustrant le fait de savoir que certain.e.s collègues, à iso-skills et responsabilités, sont payés moins sous "prétexte" de ne pas avoir eu cette accréditation. Le système est absurde...Ce qui a compté pour moi au moment de choisir ma formation a été mon ressenti aux portes ouvertes, en discutant avec les élèves et jeunes dips, et le syllabus! (et accessoirement quels établissements m'ont acceptée au final