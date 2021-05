Le 14 juillet 2016

Une des grandes tendances du moment, c’est l’eau aromatisée avec plein de fruits dedans.

C’est pas compliqué, on en voit partout, ça pousse plus vite qu’une mycose et c’est plus hype qu’un bar à céréales végane et gluten free. Et pourtant, c’est pas comme si ça venait d’être inventé, entre nous !

Les uns diront « Ben super, c’est de l’eau avec du goût j’en trouve par pack de six depuis mes deux ans » (ou même « J’en fais moi-même depuis toujours, merci pour la tendance vieille comme le temps », et ils auront pas tort).

D’autres s’emballeront et s’en (re)donneront à cœur joie ! Et ça c’est ma team.

L’eau aromatisée, ma nouvelle passion

Jusqu’à il y a peu, j’étais pas contre mais pas non plus emballée comme un cadeau de Noël. Et puis, dans un salon de thé à Londres (Yumchaa, vous connaissez ?), il y avait des pichets à volonté et j’ai pu craquer dessus à mon tour.

C’EST SUPER, ça rafraîchit, ça a un petit goût bien agréable et ça change sans être nul pour la santé (tcheu-tchao les eaux aromatisées avec une tonne de sucre et de produits chelou) !

Comment faire de l’eau aromatisée

Alors comment s’y prendre pour en faire ?

L’eau aromatisée ça se prépare à l’avance, déjà. Le principe, c’est vraiment de laisser reposer pour que le goût imprègne bien le reste.

Vous pouvez utiliser de l’eau minérale ou pétillante si vous préférez quand ça picote, et pour le goût : les choix sont infinis.

Je vous conseille d’en faire une grosse carafe et de garder le tout au frais pour que les saveurs infusent bien !

Niveau repos, on table généralement sur une nuit pour être sûre de pas se retrouver avec une eau qui a vaguement un arrière-goût de concombre. La patience est la clé !

Au niveau de la conservation, je dirais que vous pouvez en avoir pour trois ou quatre jours, si vous ne buvez pas tout d’un coup comme moi.

Voici une mini sélection de mes associations de fruits pref de chez pref (ça veut dire « préférées » chez les gens cool) !

L’eau aromatisée citron/gingembre

Le citron, c’est bien sûr un basique vieux comme le monde à foutre dans l’eau pour se revigorer. Le goût se répartit super bien, déjà, et puis il apporte un petit côté acidulé très agréable !

Pour une eau au top du top, vous pouvez choisir du citron vert (en tranches toujours n’est-ce pas), ajouter des feuilles de menthe, et même (surtout) du gingembre râpé qui donnera vraiment un plus à votre carafe.

Même si c’est pas trop votre came, une toute petite dose de gingembre râpé sublime de ouf les autres ingrédients.

Ça vous change une boisson du tout au tout, sur ce coup-là il va falloir me faire confiance, oui, même vous au fond qui vous entêtez à penser « mais puisque je dis que j’aime pas ça », tentez pour voir !

Après je vous oblige pas, je suis pas la police de l’eau aromatisée, mais vous serez pas déçues du voyage.

L’eau aromatisée au concombre

Le concombre, ça paie pas de mine comme ça mais c’est drôlement cool pour aromatiser l’eau ! Ça donne une saveur fraîche et originale par rapport à ce qu’on peut avoir l’habitude de goûter.

Ça demande un peu plus de temps pour bien infuser mais une nuit au frais suffit largement !

Il suffit de couper un concombre en rondelles et de les laisser reposer dans une carafe, au frais.

Servez avec plein de glaçons : j’ai goûté ça récemment et ça a changé ma vie (non pas du tout), c’est très agréable, ça te rafraîchit plus qu’un Mister Freeze et c’est très peu cher.

Tout ce que je kiffe avec les beaux jours !

L’eau aromatisée aux fruits rouges

Les fruits rouges c’est mes pref, mes gars sûrs, mes fav, ça apporte un goût vraiment sucré et fruité à l’eau, presque comme un bonbon !

Comme pour le concombre, je vous conseille de couper le tout en morceaux et de laisser infuser une nuit pour bien parfumer.

Le top, c’est les trucs comme les fraises ou les framboises associées à des fruits savoureux comme le kiwi par exemple.

Pareil qu’avec le citron, les herbes comme la menthe ou le basilic apportent énormément aux fruits rouges et soulignent leurs saveurs !

Vous pouvez également varier les plaisirs et les goûts et y ajouter des quartiers de pomme, des bouts de mangue ou encore des tranches d’ananas pour une eau bien parfumée !

Bref l’eau aromatisée c’est vieux comme le monde et y’a un million de trucs à y mettre, à peu près. C’est super pour se rafraîchir et c’est hyper stylé à servir dans les pique-niques à venir !

Si avec ça, vous êtes pas déjà parties acheter une carafe d’eau et des fruits frais, je sais pas ce qu’il vous faut de plus.

Alors, ça vous branche l’eau parfumée faite maison ? Vous en faites depuis toujours et vous comprenez pas pourquoi ça ressort que maintenant ? Balancez vos meilleures recettes en commentaires !