Ton animal de compagnie a un prénom à la con de type Croquette, Lune ou Tartine ?

C’est le moment d’arrêter cette aberration et de le prénommer correctement. Découvre pourquoi.

Donner un nom humain à ton animal est une excellente idée. Voici 3 raisons d’appeler ton cochon d’Inde Jean-Hugues, selon les arguments listés dans ce tweet.

3. Et puis tu auras forcément l’opportunité de dire ce genre de choses : « Jennifer est ENCORE restée coincée entre le mur et le frigo ! ».

1. Pour observer combien de temps vont mettre tes collègues avant réaliser que tu parles d’un animal et non d’un proche…. Ou d’un enfant : « Maria n’a pas le droit de manger des raisins, elle est allergique ».

Françoise, c’est pas un prénom très original. Sauf pour un chat. Finalement, un prénom d’humain banal devient créatif s’il est donné à une bête.

En réponse à cette liste très argumentée, des gens ont imaginé d’autres phrases absurdes qui résulteraient de cette idée.

J’en ai marre que Monique pisse dans l’entrée quand je ne suis pas là. Quand je rentre tard, elle me le fait payer, et la nuit elle me mord les pieds. ?

— Grégory Demange (@gregdizer) 3 septembre 2019