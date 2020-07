Malheureusement... tellement réel, lorsqu'on a la malchance de mal tomber. J'ai eu un enfant, et j'ai eu une césarienne "en urgence", faute à une série de dysfonctionnements. A commencer, il n'y a pas eu de vérification de la compatibilité entre la tête du bébé et mon bassin, sachant que je fais 1m50, pour les petites tailles c'est censé être systématique. Pas de bol, mon bébé avait un périmètre cranien élevé, comme son papa.

Il était prévu un dimanche, mais mon col n'était pas assez dilaté. J'ai marché toute l'après midi, tranquillement pour aider le travail. Lundi matin, toujours pas de vraies constractions, le col n'avait pas bougé d'un iota. Donc, produit de déclenchement, mais pas de péridurale sinon cela allait freiner le travail. Et les heures ont passé, on augmentait la dose de produit, les constractions de plus en plus douloureuses. Et le bébé décendait pas, le col ne s'ouvrait pas. J'ai rompu le col. Puis j'ai fais une hémorragie, mais ils ont continué à augmenter les doses. Jusqu'au maximum, toujours sans péridurale. Je suis dure à la douleur, mais c'était l'enfer toutes les 20 à 30 secondes, à peine quelques secondes de répit avant de sentir la contraction revenir. A force, bébé s'est épuisé et son rythme cardiaque a commencé à faiblir dangereusement. Le col ne s'ouvrait pas. Midi 30, césarienne d'urgence, bébé était là.

J'ai appris plus tard que pour cette clinique, j'étais la cliente de choix pour ajuster leur chiffres et maintenir leur ouverture. Ci-mer. Que m'avoir mis le produit pendant des heures, aux niveaux maximal, pouvait être considéré comme de la torture. Plus jamais dans une clinique.