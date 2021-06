Mise à jour du 9 septembre 2019 —

C’est LE gros film que j’attends le plus à la rentrée, et d’après les quelques images que j’en ai vu, je ne risque pas d’être déçue…

Doctor Sleep, une nouvelle bande-annonce

Ces quelques secondes me filent des frissons et augmentent encore mon impatience.

Shining étant l’un de mes films d’horreur préférés, j’attends cette suite comme le messie, d’autant qu’elle est réalisée par Mike Flanagan, dont j’ai aimé chacun des longs-métrages, mais aussi et surtout sa série The Haunting of Hill House.

Le nouveau maitre de l’horreur viendra asseoir son titre le 30 octobre 2019 !

Mise à jour du 14 juin 2019 —

Elle est là et elle fait flipper !

Doctor Sleep, la bande-annonce

Le cauchemar reprendra le 30 octobre au cinéma !

Mise à jour du 15 juin 2018

Si je te dis « hache », « machine à écrire », « hôtel », « Kubrick » et « labyrinthe », tu me réponds forcément Shining.

Un long-métrage extrêmement flippant qui a su gagner au fil des années un statut de film culte. Et sa suite est d’ores et déjà en préparation, avec une belle surprise au casting !

Shining, de quoi ça parlait déjà ?

Jack Torrance (Jack Nicholson), un écrivain en mal d’inspiration, accepte une mission originale : être le gardien d’un hôtel qui ferme ses portes en hiver.

Il est seul avec sa femme (Shelley Duvall) et son fils (Danny Lloyd) dans ce lieu immense où aucun bruit ne semble pouvoir briser l’épaisseur du silence.

Danny, son fils, qui possède un « don de voyance », est effrayé à l’idée d’habiter dans ce lieu désolé, où rien d’autre ne subsiste que l’ennui et la sensation d’un passé trouble…

De plus en plus sous l’emprise de l’ambiance de l’hôtel, Jack commence à adopter une attitude étrange, pour ne pas dire inquiétante…

Un film qui a fait flipper l’intégralité de la planète.

La suite de Shining accueille Ewan McGregor au casting

Le projet de Doctor Sleep, la suite de Shining donc, est en préparation depuis des années.

Cette suite (de Mike Flanagan) adaptée d’un roman de Stephen King, suivra Danny Torrance, le petit garçon de Shining, qui est devenu aide-soignant et se sert de ses dons surnaturels pour aider ses patients.

Et pour incarner Danny Torrance adulte, c’est Ewan McGregor qui a été choisi !

L’acteur qui saute toujours de costume en costume avec l’agilité du cabri ne devrait avoir aucun mal à s’accaparer le rôle du médium.

En tout cas, ce choix me ravit !

Et toi, qui aurais-tu imaginé pour camper Danny ?

Article initialement publié le 7 avril 2016

Trente-six ans après Shining, le film horrifique de Stanley Kubrick qui est sans doute son œuvre la plus connue, voici que la famille Torrance revient sur le devant de la scène.

Danny Torrance, désormais adulte et traumatisé suite aux événements qui se sont déroulés à l’hôtel Overlook, a écopé de l’alcoolisme de son père et se laisse vivre tant bien que mal…

… jusqu’au jour où il arrive à Frazier, petite bourgade dont Stephen King a le secret.

Là-bas, Danny trouve un poste dans un hospice et va aider les patients mourants à passer de l’autre côté grâce à son don de shining (télépathie et intuition exacerbée).

Alors qu’il retrouve un semblant de stabilité, les êtres maléfiques ne vont pas le laisser tranquille pour autant. Il se lie avec une fillette de douze ans qui va l’entraîner dans un monde obscur…

Cette adaptation cinématographique se fonde sur le livre du maître de l’horreur Stephen King, Docteur Sleep, paru en 2013. Le scénario dépendra de la plume d’Akiva Goldman, oscarisé pour Un homme d’exception, qui est également derrière des projets horrifiques comme Je suis une légende.

D’ailleurs, à l’époque où Ron Howard était attaché au projet de La Tour sombre, Akiva Goldman en était le scénariste, mais ce n’est plus le cas maintenant. Bon, on peut dire qu’il s’en sort pas trop mal avec Docteur Sleep.

Cette suite pourrait laisser croire à une trilogie Shining puisque l’auteur a également écrit une préquelle, intitulée The Overlook Hotel.

D’ailleurs, Stephen King avait avoué dans une interview à Rolling Stone l’an dernier qu’il n’était pas partisan de l’adaptation de Stanley Kubrick qu’il avait trouvée trop « misogyne », notamment dans la représentation de Wendy Torrance comme la « lavette gueularde ».

Aucune date n’est prévue pour la sortie pour le moment, et il n’y a pas encore de réalisateur•trice qui a pris en charge le projet. Mais on vous tiendra au courant, et j’irai pas le voir car je flippe déjà rien qu’à l’idée…