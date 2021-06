En partenariat avec The Jokers (notre Manifeste)

Le visage à moitié brûlé et une petite fille de deux ans. C’est tout ce qu’il reste de la relation de Jade à son ex, qui l’a défigurée à l’acide.

Quand je suis allée voir Dirty God, je ne savais pas exactement à quoi m’attendre. Mais une chose est sûre, ce n’était certainement pas à cette claque.

Après la projection, quand les lumières se sont rallumées, je suis restée scotchée à mon siège.

Dirty God a été une vraie révélation pour moi, et apparemment il a également fait son petit effet du côté des mad et des membres de la rédac !

Mis à jour le 1er juillet 2019

À la fin de la projection en avant-première de Dirty God le 4 juin dernier, on a demandé aux lectrices venues au cinémadZ ce qu’elles avaient pensé du film.

Réponse en vidéo :

Au dernier cinémadZ, la rédac et des lectrices ont eu l'occasion de voir Dirty God en avant-première et en présence de l'équipe du film ! Julie Bourges, aka Douzefevrier, Laurent Gaudens le Président de l'asso Burns and Smiles et de l’institut Dulce Nae et Yasmina Kasmi, Grande brûlée étaient aussi présents pour alimenter une table ronde à la fin de la projection ?Voici l'avis sur Dirty God des madmoiZelle présentes ce soir là ?Alors, t'en dis quoi ? Il sort mercredi au ciné !

Et si leur avis ne suffit pas à te convaincre qu’il faut ABSOLUMENT que tu ailles voir Dirty God, voici celui de la rédac.

Il y a des films qui te prennent aux tripes dès les premières minutes et qui ne te lâchent pas, même une fois les lumières rallumées. Dirty God est de ceux-là.

Bouleversées par cette histoire et l’incroyable performance de Vicky Knight, plusieurs meufs de la rédac’ t’expliquent pourquoi Dirty God les a tant marquées.

Cassandre, notre CM de qualitey, a trouvé le film « émouvant, secouant et immersif. »

Un sentiment partagé par Emma, stagiaire vidéo, pour qui Dirty God « [donne] vraiment l’impression d’être dans la réalité de cette femme, en tant que grande brûlée, mais aussi comme jeune femme anglaise de la classe moyenne. »

Pour elle, Dirty God représente une expérience unique :

Marie C. a de son côté été touchée par la profondeur de Dirty God :

« J’ai trouvé Dirty God super puissant ! Peu de réalisatrices font aujourd’hui le choix de dépeindre le quotidien de personnes qui galèrent , particulièrement sur un sujet pareil, et ça donne une profondeur folle à l’histoire de Jade et par ricochet, à cette œuvre. »

Pour Zoé, le film a été une claque, qui a totalement changé son regard sur les personnes brûlées :

J’ai trouvé le ton et l’angle top car pas mélo-dramatique, mais plutôt positif genre « Wow cette meuf a morflé mais elle se bat pour retrouver son quotidien et apprendre à faire avec son nouveau physique » !

Enfin Alix, avec qui je suis allée voir Dirty God la première fois, a elle aussi trouvé le film d’une rare beauté :

Mais celles qui en parlent le mieux, ce sont encore Sacha Polak, la réalisatrice, et Vicky Knight, l’actrice principale, dont je te laisse découvrir l’interview ci-dessous !

Mise à jour

À l’occasion de la sortie de Dirty God le 19 juin, j’ai eu l’immense honneur de rencontrer Sacha Polak et Vicky Knight, la réalisatrice et l’actrice principale du film.

Comment Vicky a-t-elle été castée ? Comment le film l’a-t-il aidée à surmonter son traumatisme ? Pourquoi est-ce si important d’avoir ce type de représentation à l’écran ?

Tour à tour elles ont répondu à mes questions, sans filtre et avec beaucoup d’honnêteté, me permettant (et te permettant à toi aussi lectrice) d’en savoir un peu plus sur ce magnifique film et sur l’histoire bouleversante de Vicky Knight.

Si tu as encore des doutes, la critique ci-dessous devrait finir de te donner envie d’aller voir Dirty God au cinéma !

Publié le 31 mai 2019

I am flesh, bones

I am skin, soul

I am human

Nothing more than human

I am sweat, flaws

I am veins, scars

I am human

Nothing more than human