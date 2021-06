En partenariat avec The Jokers (notre Manifeste)

madmoiZelle regorge d’histoires de vie puissantes et exemplaires. Alors quand Kalindi a vu Dirty God en projection presse, c’est apparu comme une évidence : il fallait que nous soyons partenaires de la sortie de ce film.

Dirty God, le parcours d’une femme inspirante

C’est donc naturellement elle qui en parle le mieux, notamment dans cet article d’avril dans lequel elle te relayait déjà la bande-annonce :

Dans ce film, la jeune cinéaste Sacha Polak s’attaque à des sujets plus que difficiles : les violences conjugales et la difficulté à s’accepter lorsqu’on a un physique hors de la norme. Dirty God, c’est l’histoire de Jade, dont le visage à moitié brûlé, et une petite fille de deux ans sont les seuls restes de sa relation avec son ex. À la violence de cette relation « amoureuse » succède désormais celle du regard des autres. Face à cette nouvelle vie qu’elle n’a pas choisie, Jade doit faire un choix : se laisser couler, ou s’accepter, réapprendre à sourire, et à aimer… Je t’invite vraiment à regarder la bande-annonce, qui personnellement m’a mis la chair de poule et placé la rage au ventre.

Dirty God en avant-première avec l’actrice principale

Je suis particulièrement fière de t’annoncer qu’en tant que partenaires de la sortie de Dirty God, nous avons la chance de le diffuser en avant-première le mardi 4 juin à 19h30 au MK2 Bibliothèque à Paris.

Non contentes de te permettre de découvrir le film avant tout le monde, nous te proposons en plus une table-ronde à la fin de la séance avec la réalisatrice Sacha Polak, l’actrice principale Vicky Knight, Julie Bourges (@Douzefevrier), Laurent Gaudens, Président de l’association Burns & Smiles et de l’institut Dulce Nae et Yasmina Kasmi, Grande brûlée.

Comme d’habitude, l’entrée ne coûte que 4,90€ sur place et en ligne.

