J'ai porté pendant des années des faux ongles, parfois jusqu'à 24 mois sans discontinuer. J'ai eu gel et acrylique.

Personnellement je préfère le gel car globalement, ça n'a pas vraiment empiré la situation de l'époque (ongles fragiles).

J'ai ensuite eu des ongles en acrylique. Ils étaient vraiment jolis aussi, mais j'avais plus de casse et ils m'ont vraiment DEFONCE les ongles. Ils ont mis littéralement des mois à s'en remettre alors qu'avec le gel, un petit coup de fortifiant et ça repartait au bout d'une semaine.

Après ce n'est que mon expérience mais je pense que si vos ongles sont fragilisés l'acrylique est à éviter; perso je ne le referai plus cette technique.