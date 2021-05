Si j’avais dû aimer d’amour tous les gens qui ont un jour éveillé mon intérêt, je ne serais pas encore sortie de l’auberge du love.

Certaines personnes ont le pouvoir de nous attirer irrésistiblement, mais comment faire la différence entre ce désir de se galocher jusqu’à plus soif et l’amour, le vrai ?

Une psychologue te donne trois questions à te poser pour te diagnostiquer amoureuse, ou juste émoustillée du slip.

Savoir si l’on est amoureuse, ça sert à quoi ?

Il paraît que quand on est amoureux, on le SAIT, et pis c’est tout.

Sauf que la dernière fois, tu pensais vraiment être love love mais tu as oublié ton ex en une demi-journée.

Et cette fois-ci AUSSI, tu ressens un fort attachement, mais différent… Tu es donc pomax dans tes propres sentiments.

Pourtant, tu as besoin de cette info capitale pour prendre tout un tas de décisions comme rester avec cette personne (ou chercher quelqu’un d’autre), avoir une relation exclusive avec elle, lui dire « Je t’aime », mais aussi lui prêter ta brosse à dents en cas d’urgence.

Voici les conseils de la psychologie pour distinguer le véritable amour.

L’amour, selon la psychologie

Pour savoir si ce que tu ressens s’appelle l’amour, encore faudrait-il pouvoir définir ce vaste sentiment.

Dans le magazine américain Psychology Today, la psychologue Theresa DiDonato reprend le modèle de Sternberg pour cerner ses contours en s’appuyant sur ce qu’il estime être les trois principes de base de l’amour :

La passion , l’attraction physique, nécessaire mais pas suffisante…

, l’attraction physique, nécessaire mais pas suffisante… L’intimité , une forme d’amitié, d’amour platonique qui te lie à l’autre

, une forme d’amitié, d’amour platonique qui te lie à l’autre L’engagement, c’est-à-dire ce que tu es prête à investir dans cette relation

Une fois ces bases posées, la psychologue propose une série de questions à te poser pour déterminer si tu es amoureuse.

Savoir si l’on est amoureuse facilement

Il n’existe aucun outil pour mesurer l’amour… Ce ressenti se situe bien souvent sur un spectre plutôt que dans un « oui » ou un « non » net et précis.

Sans pouvoir t’offrir de conviction claire sur un plateau, Theresa DiDonato a imaginé des questions qui te permettront au moins d’orienter ta réflexion et de déterminer si cette relation remplit tes besoins amoureux ou non.

Elles se classent selon les trois principes évoqués plus haut :

La passion

1. À quelle fréquence penses-tu à cette personne ?

2. Est-ce cette personne te manque quand tu n’es pas près d’elle/avec elle ?

3. Est-ce qu’il est excitant, palpitant ou psychologiquement stimulant de voir cette personne ?

L’intimité

1. À quel point te sens-tu connectée à cette personne ?

2. À quel point cette personne connaît-elle tes émotions et tes sentiments ?

3. Avez-vous un fort niveau de compréhension mutuelle ?

L’engagement

1. Te sens-tu personnellement responsable de cette personne ?

2. Es-tu prête à tout pour être avec cette personne ?

Alors, est-ce que tu y vois plus clair dans les méandres de l’amuuur ?

