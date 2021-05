Le 29 mars 2019

Ah, le monde et ses éternels débats ! Chocolatine ou pain au chocolat ? Enfiler ses deux chaussettes puis ses chaussures, ou enfiler une chaussette, une chaussure, puis l’autre chaussette, et l’autre chaussure ?

Beaucoup de pratiques lambdas divisent l’humanité en deux camps et sont souvent à l’origine de polémiques enflammées ! La dernière en date ? La bonne façon de mettre son soutien-gorge.

Les deux façons d’enfiler son soutien gorge

Tout a commencé avec ce post Twitter, accompagné d’un schéma explicatif.

Hey, comment vous mettez votre soutif ? Vous l’agrafez devant puis vous le tournez, ou vous le mettez directement en place en l’accrochant derrière ? JE DOIS SAVOIR.

hey y’all how do you put on a bra?? with the clasp in front of you and then turn it around, or putting the bra on regularly and clasping it from the back ??? I GOTTA KNOW pic.twitter.com/w0wLSZvuXe — aki ᵕ̈ (@nakaimosu) March 24, 2019

La bombe était amorcée.

La team qui agrafe son soutif directement derrière

Il y a d’abord les personnes qui ne connaissaient même pas la technique de l’agrafer devant puis de le retourner.

Attendez… Il y a des gens qui agrafent leur soutien-gorge devant puis le retournent ?!

Wait… there are people who clasp their bras in the front and turn them around?! https://t.co/scjt4T6Kx2 — Jill Filipovic (@JillFilipovic) March 27, 2019

D’ailleurs, beaucoup de shade a été lancée sur cette technique de fragile.

people who do the blue are WEAK pic.twitter.com/P87vzQdIgu — ashlyn ? (@ffluffykoo) March 25, 2019

Les gens qui font comme sur le schéma bleu sont des FAIBLES.

Il y a même celles qui se la pètent carrément.

RED just feel around for the clasp and honestly it’s so easy i’ve never done anything else — sarah! willing to attend a secret session ? (@thismomentxox) March 25, 2019

ROUGE. Je tâtonne pour trouver le fermoir et c’est honnêtement si simple que je n’ai jamais rien essayé d’autre.

La team qui agrafe son soutif devant puis le retourne

Du coup, il y en a qui ont honte d’admettre que leur méthode est celle d’agrafer par devant…

Maintenant j’ai un peu peur de m’exprimer mais… Je fais partie des gens qui le ferment devant. Je ne peux même pas concevoir la logistique qu’implique d’essayer de le fermer directement derrière.

Kind of afraid to speak up now but… I’m a front clasper. I can’t even fathom the logistics of trying to do it up at the back. — Sara Gibbs (@Sara_Rose_G) March 27, 2019

D’autres confirment que cela leur semble être le seul moyen, ne comprenant pas ceux qui arrivent à fermer de derrière !

Pour d’autres encore, le choix est clair comme de l’eau de roche : il n’est pas question de prendre des risques.

Dislocating my shoulders to put on a damn bra? No thanks. — Allison M. Dickson (@MsAllieD) March 27, 2019

Me déboîter les épaules pour mettre un foutu soutif ? Non merci !

La team deux façons d’enfiler un soutien-gorge

D’autres ne sont pas sectaires, et fluctuent entre les deux méthodes.

I mix and match. Sometimes I'm blue, other days I'm red, lots of times I'm a sports bra, often I'm no bra. My boobs do not know what treat they are in for on a daily basis. Gotta keep it fun for them — Antonia (@Flaminhaystack) March 28, 2019

Je varie les méthodes. Parfois je fais comme le schéma bleu, parfois comme le rouge. Souvent je porte des soutifs de sport, et parfois je n’en porte pas du tout. Mes seins ne savent pas ce que je vais choisir d’un jour sur l’autre. Je dois garder les choses amusantes pour eux !

D’autres techniques pour enfiler son soutien-gorge

Ce débat a donné lieu à des révélations d’autres techniques inconnues de beaucoup jusqu’alors.

Put it on like a shirt ? — abbie ? D3 spoilers! (@Incimniac) March 25, 2019

Je l’enfile comme un t-shirt !

Plus improbable, d’autres l’enfilent même comme s’il s’agissait d’une simple jupe.

Je le ferme et je me met dedans comme dans une jupe, puis je le tire jusqu’en haut !

i literally clasp it and then step into it like a skirt n pull it up ?????? — ima ⋰˚☆ (@selenawithluvv) March 25, 2019

J’imagine que cette méthode dépend cependant de la morphologie…

Mais j’ai aussi réalisé grâce a cette réponse que pour les personnes très pourvues, devant ou derrière, c’est la même galère !

I do my 5 clasps in the back, I dont know why it would be better in the front, I still wouldn't be able to see anything under my boobs! — Cito (@retresor) March 27, 2019

Je ferme mes 5 agrafes par derrière. Je ne vois pas pourquoi ce serait mieux de le faire devant. Je ne pourrais rien voir de ce qu’il se passe sous mes seins !

Et bien sur, la team sans soutif s’est prononcée aussi. (Ma team représente ouais ouais ouais.)

Best way to put on a bra, is to not put on a bra. https://t.co/Wp99DZmz7J — Lueur✨ (@Remesiiana) March 27, 2019

Le meilleur moyen de mettre un soutien-gorge, c’est de ne pas en mettre.

Quelle aventure ! Heureusement que Twitter est là (parfois) pour nous faire découvrir les habitudes insolites de nos compères humains.

Et toi, tu es dans quelle team ? Utilises-tu une méthode qui n’a même pas été évoquée ici ?

