Initialement publié le 2 août 2019

Connais-tu Derry Girls ? Comment ça, pas encore ? Fonce donc sur Netflix, où t’attendent la saison 1, et depuis quelques jours, Derry Girls saison 2 !

Derry Girls saison 2 : de quoi parle la série ?

Derry Girls, c’est une série totalement loufoque qui se regarde en deux temps trois mouvements.

Au début des années 1990, une bande d’adolescentes irlandaises, et le cousin anglais de l’une d’entre elles, vivent leur vie de lycéen sur fond de conflit nord-irlandais.

La réalisatrice et scénariste de la série, Lisa McGee, y raconte sa propre expérience !

J’ai tant ri devant une saison 1 grinçante à souhait, abordant les thèmes du catholicisme, du conflit nord-irlandais (finalement peu connu en France) et de l’actualité des années 90 avec beaucoup de légèreté, comme savent si bien le faire nos amis irlandais.

L’Histoire avec un grand H se raconte ici à travers les histoires quotidiennes de succès, d’échecs, et de découverte des ados de Derry, qui continuent de vivre alors que les bombes secouent violemment l’Irlande du Nord.

Derry Girls saison 2 : les meilleurs personnages qui soient

Dans Derry Girls, tu retrouveras des personnages auxquels il est très facile de s’identifier, et qui te feront rire aux éclats !

Erin, l’héroïne de Derry Girls

Erin, c’est des mimiques clownesques toutes plus drôles les unes que les autres, c’est le ton de la teenager en permanence offusqué, et c’est un peu l’héroïne de la série, car c’est autour d’elle et de sa famille que l’histoire est centrée.

Elle s’illustre comme la pierre angulaire du petit groupe.

Orla, la meilleure d’entre nous dans Derry Girls

Orla est la cousine d’Erin, et c’est aussi la meilleure meuf.

Elle est à fond dans un délire parallèle et ses interventions lunaires sont à mourir de rire.

Dans le dernier épisode de la saison 1, alors qu’elle participe au Talent Show du lycée, ses camarades moqueurs la huent. Erin et sa bande, dans un élan de solidarité, la rejoignent sur scène pour un magnifique moment d’amitié.

Clare, la fille sage de Derry Girls

Si Clare est une fille sage, elle est aussi complètement névrosée.

Habituée à suivre les règles à la lettre, elle ne résiste pourtant pas à participer aux filouteries du reste du groupe.

Dans la saison 1, elle fait un coming out touchant à ses amis, après qu’Erin a publié son poème anonyme dans le journal du lycée.

Michelle, la bad girl de Derry Girls

Michelle est toujours la première pour faire les conneries et la fête.

Elle adore rabaisser en permanence son cousin anglais James, le tout premier garçon à intégrer leur école catholique réservée exclusivement aux filles.

Michelle a du chien et des punchlines affûtées !

Sister Michael, la nonne blasée de Derry Girls

Bon, elle ne fait pas vraiment partie du groupe d’ados, mais Sister Michael est si hilarante que je ne pouvais tout simplement pas l’omettre.

Je vis pour son ton las de devoir s’occuper d’ados zinzins bourrés d’hormones.

Je pourrais te citer tous les personnages de la série tant ils sont drôles et bien écrits, mais je te laisse plutôt le loisir de les découvrir, ou de les redécouvrir dans Derry Girls saison 2, maintenant qu’elle est sur Netflix.

Lectrice, ton programme de la soirée est tout trouvé !

