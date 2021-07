Un article signé Camille Camille a 19 ans, elle est venue au mois de juin 2019 faire un stage de graphisme chez madmoiZelle, marrainée par Mélody. Et elle en a aussi profité pour écrire un peu !

Qui dit été dit vacances et qui dit vacances dit s’amuser avec ses amis, mais à quel prix…

J’ai la chance d’avoir des parents qui m’ont toujours soutenue d’un point de vue financier.

Ils ne souhaitent pas que je travaille en parallèle de mes études de graphisme et lorsque les vacances se présentent, je pense plus aux plannings des activités qu’aux CV que je pourrai distribuer.

J’ai 19 ans et je n’ai pas encore eu de réel travail rémunéré, mis à part les quelques babysittings ponctuels. Et j’ai conscience de la chance que j’ai.

Je culpabilise de dépenser l’argent que mes parents me donnent

Mais cela ne m’a pas empêchée de culpabiliser et ça m’arrive encore parfois de me sentir indigne de dépenser cet argent que je n’ai pas gagné.

Parce que oui, je vais au cinéma, je vais manger au restaurant et je m’achète des vêtements.

Et ce ne sont pas les trente euros que je gagne en faisant de temps en temps du babysitting qui vont financer tout ça.

Alors je redoute le SMS de mon père me disant que j’ai trop abusé ce mois-ci.

Et le moment quand entre amis, on se demande nos programmes d’été et que lorsque c’est mon tour, j’en raconte seulement la moitié car j’estime que c’est déjà largement suffisant.

Je redoute la question fatidique :

« Et tout ça, tu le fais avec quel argent ? »

Je culpabilise donc d’une part auprès de mes amis car eux ont un vrai travail en parallèle de leurs études. Ils sont parfois « dans la galère » et moi à côté, je ne manque de rien.

Et je culpabilise aussi vis à vis de mes parents car je dépense « leur » argent. Mais est-ce « leur » argent s’ils l’ont mis sur mon compte ?

J’ai eu ma réponse en en parlant avec eux. J’ai même trouvé des solutions pour me faire déculpabiliser, car finalement, pourquoi se faire du mal ?

Comment déculpabiliser de dépenser l’argent de ses parents ?

D’abord, s’ils me mettent cet argent à disposition, c’est qu’ils souhaitent que je le dépense et que j’en fasse ce que je veux.

Alors oui c’est « leur » argent, mais ils ont décidé de me le donner. S’ils le font, c’est qu’ils ont les moyens de le faire ou en tous cas, qu’ils souhaitent que cet argent me revienne, il en est de même pour toi.

Malgré tout, si comme moi tu as peur du « SMS reproches » disant que tu dépenses trop, discutes-en avec eux.

Demande-leur peut-être de poser leurs limites ou bien de mettre un peu moins d’argent sur ton compte s’ils ne veulent pas que tu en dépenses autant.

Et lorsque tu as finalement cette somme à ta disposition, c’est ensuite à toi de la gérer. Tu peux noter chacune de tes dépenses dans un carnet pour savoir où tu en es chaque mois.

Ou si tu es du genre à avoir du mal à être rigoureuse, tu peux demander à ta banque de bloquer ta carte lorsque tu n’as plus d’argent sur ton compte.

Ça t’évitera de tomber dans le rouge et d’être prise dans un engrenage infini de non-contrôle.

Ensuite, demande toi si cette situation te convient, si tu dépenses cet argent en toute conscience de cause.

Si la réponse est non, si c’est insupportable, demande-toi si c’est la situation que tu veux pour toi.

Tu es peut être au moment de ta vie où tu as envie d’être plus indépendante, et c’est sûrement le moment de prendre ton envol (ne t’envole pas trop tôt tout de même car il ne faudrait pas que tu le regrettes) !

Profiter de sa situation, ce n’est pas quelque chose de mal

Enfin, rappelle toi que tu es autorisée à profiter de ta situation, surtout si tu le fais en connaissance de cause.

Et si la culpabilité fait de nouveau surface, tu peux volontairement donner l’argent que tu as gagné en faisant des petits jobs directement à tes parents.

Ou bien, tu peux leur dire que lorsque tu auras un travail, tu leur rendras un peu de cet argent. Tu verras ce qu’ils te répondent.

Mais souviens toi que si cet argent est à ta disposition, c’est que tu peux le dépenser comme tu le souhaites et tout simplement profiter de cette chance.

Car, oui, tu as le droit d’avoir de la chance.

Apprendre à gérer mon argent

Personnellement, j’arrive maintenant (la plupart du temps) à gérer mes dépenses en regardant régulièrement sur l’application mobile reliée à mon compte bancaire.

Je peux le faire n’importe où et n’importe quand, c’est pratique ! Je sais alors où j’en suis et si je peux me permettre un petit plaisir, ou bien si je le réserve pour plus tard.

J’essaye aussi de garder un peu d’argent de côté au cas où.

J’appréhende cependant le jour où je devrai gérer l’argent que j’aurai gagné en travaillant. Quand cela arrivera, je ne pourrai compter que sur moi.

Mais j’ai confiance, et je sais que, s’il le faut, je mangerai des conserves pendant une semaine pour ne pas rester dans le rouge éternellement !

Et toi, est-ce que tu te sens parfois coupable d’avoir des parents qui t’aident beaucoup financièrement ?

