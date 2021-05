Mely-ChaudronPastel a dit :

Trop cool



Enthousiaste, je file sur le site.

Habituée à regarder la liste des compos... je vérifie, et là... surprise : 2e ingrédient : "alcool"

Perso, j'ai la peau (des aisselles + visage + corps) beaucoup trop sensibles pour porter n'importe quel produit contenant de l'alcool !...

Aah bin merci de ton commentaire. C'est un élément de réponse pour moi car j'ai testé ce déo chez mon boyfriend qui me vantait le naturel, respect, France tout ça. Et au bout de quelques jours je ressens une sensation de brulure sous les aisselles et ça me gratte, j'essaie de m'endormir en pensant à autre chose, ça brule encore plus, rien n'y fait, j'essaie de mettre le tissu de mon t shirt sur mon aisselle ; horrible. bref je finis par ne plus tenir, je me lève donc en pleine nuit, je décide de mettre de l'eau et je regarde dans le mirroir : aisselles rouges sang et boursoufflées !! c'est parti au bout de 2 jours. Je n'ai pourtant pas la peau particulièrement sensible, je n'achete jamais de produits spéçifiques et c'est la premiere fois que j'ai eu une réaction pareille. Plus impressionnante que mauvaise. Peut être un mauvais concours de circonstances, mais maintenant je ferais attention à la compo en alcool.