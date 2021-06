— Publié le 27 mai 2019

Il y a environ un an et demi, j’ai décidé de passer au déodorant naturel. Depuis le temps, j’ai eu l’occasion d’en tester un bon nombre, ce qui me permet aujourd’hui de te faire quelques retours sur mon expérience.

Déo naturel, le crash test : c’est tipar !

Mon premier déodorant naturel : celui de Lavera

Mon premier déodorant naturel, je l’ai choisi un peu par hasard en traînant dans un magasin de cosmétiques bio. J’avais entendu du bien de la marque allemande Lavera, donc j’étais toute contente de voir qu’ils faisaient des déos.

Mais là où j’ai fait une erreur, à mon avis, c’est que j’ai choisi l’odeur « orange » au lieu de me tourner vers un parfum plus classique de déodorant.

Le problème, c’est que le passage de l’anti-transpirant au déo naturel est déjà compliqué en soi. Du coup, le fait d’opter pour un parfum qui sort un peu de l’ordinaire n’a pas aidé mon cas.

En gros, j’ai passé plusieurs longues semaines à puer, mais pas simplement une odeur de transpi classique. L’orange me créait une odeur corporelle qui était encore pire que la mienne en l’absence de tout déodorant, ce qui est plutôt con. Malgré tout, j’ai persisté.

Par la suite, je l’ai laissé un peu de côté quand j’ai testé un autre déo (dont je te parle dans la partie suivante). Puis quand j’y suis revenue, mon corps s’était habitué à sa nouvelle vie sans anti-transpirant, et ça s’est beaucoup mieux passé.

Comme quoi, il faut toujours donner une deuxième chance aux produits !

Déodorant roll-on (orange), Lavera, 5,69€

Le déodorant naturel de la marque Schmidt’s : la mi-molle

Alors que je peinais à finir celui de Lavera, j’ai décidé de jeter mon dévolu sur un des déodorants de la fameuse marque Schmidt’s dont j’entendais tout le monde parler.

Sous les conseils de la youtubeuse Eimadolly, j’ai choisi la version Sensitive (moins agressive que la formule classique) au Tea Tree. Niveau odeur, ça n’était pas désagréable mais peu habituel pour un déodorant.

Le déodorant est une sorte de crème présentée sous forme de stick. Il faut chauffer un peu le produit sous l’aisselle pour qu’il s’applique uniformément (sinon ça fait des miettes).

Si j’ai trouvé ce déodorant naturel plutôt efficace tout au long de la journée, je n’ai pas été vraiment fan du produit en soi. La crème est assez épaisse et blanche, ce qui est bof glamour, et j’ai eu plusieurs fois des taches un peu grasses sur mes vêtements qui ne sont pas parties au lavage.

Du coup, c’est un peu de la mi-molle : je ne l’ai pas détesté, mais je ne pense pas le racheter un jour.

Déodorant stick Sensitive Tea Tree, Schmidt’s, 12,50€

Mon coup de cœur : le déodorant naturel de Omum

J’ai reçu un jour dans une box Nuoo un déodorant de la marque Omum qui m’était jusqu’alors inconnue. Et quelle belle découverte ! Ça a été mon premier vrai coup de cœur pour un déodorant naturel.

Il s’agit d’un déodorant à bille. Le produit est fluide et son odeur délicate, presque imperceptible au cours de la journée, ce que j’ai trouvé appréciable.

Sur moi, il tenait plutôt bien tout au long de la journée. Bien-sûr, ça n’est pas un anti-transpirant donc l’humidité finit par apparaître et il m’est arrivé d’avoir des odeurs en fin d’après-midi, mais rien d’insupportable pour moi (et je suis très sensible aux odeurs).

Une belle découverte, donc ! À noter que ces déodorants conviennent pour les femmes enceintes puisqu’ils ne contiennent pas d’huiles essentielles.

Déodorant Le Délicat, Omum, 7,90€

Le déodorant naturel bien… mais sans plus : celui de Weleda

J’ai récemment eu l’occasion de tester le nouveau déodorant de Weleda. J’entends souvent du bien de cette marque, alors j’étais contente de pouvoir enfin mettre la main dessus.

Le déodorant en question est celui à l’argousier. Je ne saurais pas comment décrire cette odeur, mais ça m’a un peu rappelé celle du déodorant à l’orange de Lavera. Ça m’a un peu refroidie, mais je l’ai quand-même utilisé pendant plusieurs semaines.

Celui-ci est également un déo à bille. Niveau efficacité, je ne peux pas dire qu’il soit mauvais, mais de là à dire qu’il tient pendant 24h… Pas sûre. Je pense que l’odeur du produit de base n’a pas aidé en tout cas.

J’ai quand-même trouvé ce déodorant bien, mais sans plus. Ça reste une bonne alternative naturelle pour quelqu’un qui ne sait pas vers quoi se tourner, mais ça ne deviendra pas mon déo préféré.

Déodorant roll-on 24h argousier, Weleda, 7,80€

Ma plus belle découverte : le déodorant naturel Respire

Je finis en beauté avec un déodorant qui me tient particulièrement à cœur : celui de la marque Respire, dont je t’ai parlé dans un article récemment lors de son lancement.

J’ai eu la chance de pouvoir tester les déodorants Respire en avant-première, et je n’ai pas été déçue ! J’ai reçu celui parfum citron bergamote, et j’avoue, j’avais un peu des a priori sur l’odeur à cause de mes expériences passées.

Et finalement, j’ai vraiment aimé ce déodorant naturel ! C’est aussi un déodorant à bille (recyclable, au passage) dont le produit est fluide et très frais.

Je l’utilise depuis plus de 3 semaines, et je le trouve très efficace : pas d’odeurs désagréables en fin de journée, même quand il fait un peu chaud. Et en connaissant l’histoire de ce déo, je suis encore plus contente de l’utiliser !

Déodorant naturel (citron bergamote), Respire, 9,90€

Si toi aussi tu as l’habitude d’utiliser des déodorants naturels, parle-moi en commentaires de tes marques favorites ! Je serais ravie d’en découvrir de nouvelles !

